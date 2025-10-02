M.O.W. 2025: ADA positioniert sich mit ONE ADA als verlässlicher Partner

ONE ADA: Konzernstandards & Partnerorientierung im Mittelpunkt

Mit dem Leitgedanken „ONE ADA – Starke Wurzeln. Stabiler Partner.“ unterstrich das Unternehmen seine Rolle als zuverlässiger Hersteller. „Unsere Partner haben verstanden, dass ADA heute mehr denn je für Verlässlichkeit, Service und Innovationskraft steht. ONE ADA bedeutet: Wir bündeln unsere Stärken und schaffen echten Mehrwert für den Handel“, betont Christoph Grabner, Director Sales bei ADA. In den Gesprächen mit den White-Label-Partnern wurde besonders hervorgehoben, wie wichtig die Konzernstandards – wie die einheitliche Qualität aus fünf Werken – und der konsequente Servicegedanke für ADA sind.

ADA Sofa Alea

Modularität und organische Formen als Zukunftsthema

Zu den zentralen Trends zählen weiterhin modulare Konzepte und organische Formen. ADA griff beide Themen mit zahlreichen Neuheiten auf. Die Modelle zeigten einerseits flexible Lösungen für individuelle Wohnkonzepte, andererseits sorgten weiche Linien und fließende Formen für eine wohnliche, harmonische Ausstrahlung.

„Gerade die organischen Formen kamen bei unseren Besucher:innen sehr gut an. Sie vermitteln Sanftheit und Geborgenheit – Eigenschaften, die im Wohnen heute stark gefragt sind “, betont Margot Wisiak, Director Development & Marketing bei ADA.

ADA auf der M.O.W. 2025: Teamspirit am Messestand

Starke Resonanz für Möbel-Neuheiten und Stoffinnovationen

Die auf der M.O.W. vorgestellten Modelle fanden durchwegs großen Zuspruch. Besonders die Kombination aus klaren Linien, organischen Formen und modularer Flexibilität konnten überzeugen.

Sofa ALEA: In Kooperation mit Designer Frederic Boonen entstanden, erinnert das Modell mit seinen fließenden Linien an von Wasser geformte Steine und zählte unter anderem zu den aufmerksamkeitsstärksten Neuheiten.

In Kooperation mit Designer Frederic Boonen entstanden, erinnert das Modell mit seinen fließenden Linien an von Wasser geformte Steine und zählte unter anderem zu den aufmerksamkeitsstärksten Neuheiten. Sofa LOBELIA: Mit weichen Linien und offenen Elementen verbindet LOBELIA Leichtigkeit mit praktischen Details.

Mit weichen Linien und offenen Elementen verbindet LOBELIA Leichtigkeit mit praktischen Details. Sofa SORELL: Organische Formen und modulare Flexibilität machen SORELL zu einem modernen Sofa mit hohem Wohnkomfort.

Organische Formen und modulare Flexibilität machen SORELL zu einem modernen Sofa mit hohem Wohnkomfort. Bett CALMATIO: Das flexible Schlafsystem bietet wahlweise bodennahe oder leichtfüßige Höhenvarianten und trifft mit seinem Design den aktuellen Zeitgeist

Auch die Stoffthemen stießen auf reges Interesse. Mehrfarbige Materialien, lebendige Multicolor-Effekte und eine spürbar hochwertige Haptik bestätigten den Trend hin zu Qualitäten, die über den Preiseinstieg hinausgehen.

ADA Bett Calmatio

Digitalisierung & Innovationsmanagement als Zukunftstreiber

Mit digitalen Tools wie dem Konfigurator, CGI-Lösungen und einer umfassenden Bilddatenbank zeigte ADA, wie Handelspartner im Verkaufsprozess effizient unterstützt werden. Gleichzeitig machte das Unternehmen deutlich, dass Innovationsmanagement und nachhaltige Prozesse fester Bestandteil der Konzernstrategie sind.

ADA Sofa Lobelia

Mit starkem Standauftritt, prägnanter Markenbotschaft und zukunftsorientierten Entwicklungen setzte ADA auf der M.O.W. 2025 klare Akzente. Sowohl die präsentierten Modelle als auch die strategische Neuausrichtung ONE ADA fanden breite Zustimmung – ein deutliches Signal für die gewachsene und verlässliche Partnerschaft mit dem Handel.

ADA Sofa Sorell

Mehr Infos unter: www.ada.at

Quelle: © ADA, bds