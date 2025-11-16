Weihnachten gelingt mit Liebherr – Food-Bloggerin Cookiteasy zeigt, wie es geht

Liebherr-Hausgeräte zeigt, wie durch clevere Vorratshaltung, smarte Lebensmittellagerung und gut strukturierter Abläufe ein entspanntes und genussvolles Weihnachtsfest gelingt. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche – gemeinsame Momente mit Familie und Freunden.

Auch Food-Influencerin Simone von ‚Cookiteasy‘ setzt auf Vorbereitung statt Küchenstress. Ihr Dessert-Tipp für die Festtage: eine feine Bratapfel-Vanillecreme im Glas – schnell zubereitet, festlich im Geschmack und ideal für gemütliche Genussmomente.



VORRATSPLANUNG: GUT GEPLANT IST HALB GENOSSEN



Ein gelungenes Weihnachtsfest beginnt nicht erst am Esstisch, sondern schon in der Vorbereitung. Frühzeitige Planung verhindert Hektik und schafft Raum für echte Genussmomente. Viele Speisen wie Suppen, Schmorgerichte, Weihnachtsgebäck oder festliche Desserts lassen sich bereits einige Tage im Voraus zubereiten und anschließend kühlen oder einfrieren. Mit modernen Frischetechnologien wie BioFresh – eine spezielle Kühlschrankschublade mit eigener Temperaturzone um 0 Grad – bleiben Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst oder Kräuter deutlich länger haltbar.



FRISCHE, DIE BLEIBT: LAGERUNG IN DER ADVENTZEIT



Wer in der Adventzeit schon Kekse backt, fragt sich bald: Wie bleiben sie bis zum Fest frisch und aromatisch? Entscheidend ist die richtige Aufbewahrung: Der Teig bleibt gut abgedeckt im Kühlschrank bis zu vier Tage frisch. Nach dem Backen die Kekse vollständig auskühlen lassen und in Blechdosen oder Glasbehältern lagern – so bleiben sie aromatisch und knusprig bis zum Fest.

Tipp: Sorten getrennt lagern – Vanillekipferl, Zimtsterne und Makronen jeweils in eigenen Dosen. Besonders weiche Sorten wie Makronen bleiben durch ein kleines Stück Apfel in der Dose angenehm zart.

Frische Zutaten für das Festmenü



Vor den Feiertagen lohnt sich ein Blick in den Kühlschrank: Platz schaffen, Ordnung machen und Zutaten sortieren.

„Die richtige Lagerung ist das Geheimnis eines gelungenen Weihnachtsmenüs. Frische Lebensmittel sollten direkt nach dem Einkauf in die passenden Kühlzonen sortiert werden – so bleibt ihre Qualität erhalten“, empfiehlt Nina Kaiser, verantwortlich für das Marketing AT & EE bei Liebherr-Hausgeräte.

Ein Klassiker auf dem Weihnachtstisch ist die Gans – ein Gericht, das Vorbereitung braucht. Ideal gelagert wird sie bei rund 0 °C im BioFresh-Safe – das Fleisch bleibt zart, gut gekühlt und hygienisch getrennt. Für frischen Fisch gilt dasselbe: am besten bei 0 °C aufbewahren, möglichst in einer geschlossenen Box oder auf Eis, damit er seine feine Struktur und sein Aroma behält.

Für gesellige Festessen wie Fondue oder Raclette gilt: Zutaten bereits portionieren und frisch lagern. Mit DuoCooling, der getrennten Temperaturregelung in Kühl- und Gefrierteil, bleiben Aromen getrennt und Lebensmittel länger frisch.

FESTLICHER GENUSS MIT COOKITEASY: DESSERT-TIPP

Den kulinarischen Abschluss bildet ein Dessert, das sich gut vorbereiten lässt.

Food Influencerin Simone Kemptner – auch bekannt als ‚Cookiteasy‘ – zeigt gemeinsam mit Liebherr, wie sich traditionelle Weihnachtsaromen mit frischer Leichtigkeit verbinden lassen. In ihrem Liebherr-Kühlschrank lagert jedes Lebensmittel bei optimaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit – so bleibt alles aromatisch bis zum großen Genussmoment.

Ihr Dessert-Tipp: Bratapfel-Vanillecreme im Glas – cremig, festlich und in nur 20 Minuten zubereitet.

Für das Bratapfelkompott werden drei geschälte und gewürfelte Äpfel mit einem Esslöffel Zucker, dem Saft einer halben Zitrone und einer Prise Zimt sanft weich gekocht und anschließend abgekühlt. Die feine Vanillecreme entsteht aus einem halben Päckchen Vanillepuddingpulver, das mit etwas Zucker und Milch angerührt und in 250 Milliliter aufgekochter Milch kurz gekocht wird.

Die Creme wird lauwarm abgekühlt und mit Mascarpone und Vanillezucker verfeinert – cremig, zart und herrlich aromatisch. Für das Schichten werden zehn bis zwölf zerbröselte Spekulatius-Kekse, Vanillecreme und Bratapfelkompott abwechselnd in vier Gläser (à 200 ml) gefüllt. Nach einer Stunde Kühlzeit – oder über Nacht – ist das Dessert perfekt durchgezogen und bereit zum Servieren.

„Für mich beginnt Weihnachten mit dem Öffnen des Kühlschranks – wenn dort alles vorbereitet, frisch und geordnet liegt, kann nichts mehr schiefgehen“, erzählt Simone Kemptner. „Gerade in der stressigen Vorweihnachtszeit ist es unglaublich beruhigend zu wissen, dass alles seinen Platz hat und perfekt gekühlt ist. Mein Liebherr-Kühlschrank ist dabei mein heimlicher Helfer – er hält Zutaten länger frisch und sorgt dafür, dass ich mich aufs Wesentliche konzentrieren kann: Zeit mit meiner Familie und gutes Essen.“

So wird Kochen zum Vergnügen – und die Küche zum Ort des Zusammenkommens mitten im Weihnachtstrubel. Frisch vorbereitet, perfekt gekühlt, gemeinsam genossen – mit Liebherr.



WOHIN MIT DEM REST VOM FEST?



Nach den Feiertagen füllt sich der Kühlschrank oft mit Resten – die perfekte Gelegenheit für kreative Resteverwertung statt Lebensmittelverschwendung.

„Reste sollten möglichst zeitnah in luftdichten Gefäßen aufbewahrt und innerhalb weniger Tage verarbeitet oder eingefroren werden“, empfiehlt Nina Kaiser. „Dank präziser Temperaturregelung und Frischefunktionen bleiben Aromen und Zutaten in Liebherr-Geräten länger erhalten – auch über die Feiertage hinaus.“



Langlebig, zuverlässig & festlich



Zum Jahresende rücken Werte wie Qualität, Vertrauen und Beständigkeit in den Fokus – und genau dafür steht Liebherr-Hausgeräte. Mit der aktuellen Aktion – 10 Jahre Herstellergarantie auf ausgewählte Geräte bis Ende 2025 – macht Liebherr dieses Versprechen sichtbar. Denn echte Nachhaltigkeit entsteht nicht nur durch energiesparende Technologien, sondern vor allem durch langlebige Geräte, die über Jahre hinweg zuverlässig im Einsatz sind. Ein Liebherr-Kühlschrank ist damit mehr als ein Haushaltsgerät – er ist ein verlässlicher Begleiter im Alltag, der für Frische, Qualität und unzählige Genussmomente steht.



Weitere Informationen zu Liebherr-Hausgeräte gibt es unter home.liebherr.com

