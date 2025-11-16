Die Küche 2026: Warm. Weich. Wohldurchdacht.

„Die Küche wird wieder stärker als Lebensraum geplant – ästhetisch reduziert, aber funktional reich“ , sagt Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. „Der rote Faden: Systeme statt Einzelkomponenten, Ruhe statt Reizüberflutung.“

Geradezu sinnbildlich für Ruhe steht das japanische Design, in der minimalistischer Wohlklang das A und O darstellt. Japandi verbindet die japanische Reduktion mit skandinavischer Wärme. Übersetzt in Küchenplanung heißt das: feine Linien, zurückhaltende Formen, natürliche Oberflächen und ein ausgewogenes Verhältnis von offenen und geschlossenen Zonen. Frontbilder wirken extrastill, Details sind präzise, Materialien „sprechen leise“. „Japandi ist weniger Stil, mehr Haltung“, bringt es Volker Irle auf den Punkt. „Planen heißt hier: konsequent weglassen, was stört – und wenige, wertige Texturen perfekt inszenieren.“

Beispielhaft sind Designlinien mit Japandi‑Bezug, die puristische Geometrie und helle Holznuancen kombinieren. Ebenso zeigen Planungsprinzipien mit „Grid“-Struktur die ruhige, nordisch‑japanische Handschrift. Farb- und Materialwelten aktueller Kollektionen verankern Japandi über warme Erdnuancen als verbindende Ästhetik zwischen Küche und Wohnen.

Naturtöne: Sand, Macchiato, Coffee – die Farben der Entschleunigung

Naturtöne finden sich aber nicht nur in den Japandi inspirierten Küchen: 2026 wird eine warme, naturinspirierte Farb-Palette dominieren: Sand, Macchiato, Coffee, Taupe‑ und Greige‑Abstufungen. Sie beruhigen große Flächen, lassen Räume weicher wirken und funktionieren als verbindendes Element zwischen den verschiedenen Wohnzonen. „Die großen Farbräume sind warm, gedeckt und fein nuanciert“, sagt Volker Irle von der AMK. „Sie machen offene Grundrisse leiser und lassen Materialien besser altern.“ Explizit ausgewiesen werden diese Nuancen als Top‑Farben in den Neuheitenprogrammen der Hersteller – inklusive strukturierter Einstiegsfronten und Premium‑Mattlacken. Auch überarbeitete Mattlack‑Welten samt Anti‑Fingerprint‑Optimierungen zahlen auf den Trend ein. Parallel wird „Natürlichkeit & Minimalismus“ als übergreifendes Leitmotiv kommuniziert – „das Zuhause als Ort des Wohlbefindens“. Gesellschaftlich passt das zum Naturbezug und zur Erdverbundenheit, die einen Gegenpol zur Reizüberflutung der modernen, digitalen Welt bildet.

Kücheninseln aus Stein: roh und edel zugleich

Arbeitsplatten, Rückwände und selbst ganze Kücheninseln in Naturstein-Optik verleihen dem Raum eine zeitlose Eleganz. Besonders gefragt sind Marmor, Schiefer und Granit in warmen, erdigen Farbtönen. Solche Oberflächen sind langlebig, pflegeleicht und zugleich äußerst stilvoll. In Kombination mit Holz und matten Oberflächen entsteht so eine moderne und dennoch gemütliche Atmosphäre, die Naturverbundenheit und luxuriöses Design perfekt vereint. Die Fachmessen zeigten hierzu Kücheninseln mit nahezu fugenloser Steinverkleidung als imposante Blickfänger – ein Trend, der die ursprüngliche Kraft des Naturmaterials ins Zentrum moderner Küchen rückt.

Organische Formen & Rundungen: Sanfter Minimalismus statt harter Kante

Warme, matte Oberflächen entfalten ihre Wirkung besonders, wenn harte Kanten vermieden werden. Sanfte Radien an Inselenden, Rundwangen und organische Abschlussfronten machen die Optik „wohnlich“, ohne die klare Ordnung aufzugeben. Rundungen entschärfen Volumen, reduzieren visuelle Härte – und sie fügen der Planungspalette für moderne Küchen ein neues Instrument hinzu. Außerdem schaffen sanfte Übergänge zwischen Küche, Essen, Wohnen; sie funktionieren an Inseln, Hochschrankzeilen oder als Abschluss von Regalen. „Rundungen sind die neue Höflichkeit der Küche“, sagt Volker Irle. „Sie wirken einladend, reduzieren Stoßkanten und bringen Ruhe in Sichtachsen.“ Aktuelle Programme stellen genau diese weichen Abschlüsse in den Vordergrund. Jenseits des Looks zahlt das auf Alltagstauglichkeit ein – von kindgerechtem Wohnen bis barrierearmem Bewegen in schmalen Küchen.

Matt ist das neue Gloss – bis hinein ins Kochfeld

Für Möbeloberflächen deutet sich der Trend schon länger an: 2026 werden supermatte Fronten mit Anti‑Fingerprint in den Küchenstudios noch stärker vertreten sein: Schichtstoffe mit Soft‑Touch, niedriger Reflexion und hoher Strapazierfähigkeit ebenso wie optimierte Mattlacke reduzieren Pflegeaufwand spürbar. „Matt ist mehr als ein Look – die Oberflächen bringen durch verringerte Spiegelungen und weniger Spuren mehr Qualität für den Benutzer“, so Volker Irle. „Und matte Oberflächen erobern nun auch weitere Bereiche der Küche.“ Gemeint ist das matte Kochfeld, mit dem sich die Materiallogik schließt: tiefschwarze, matte Glaskeramik mit deutlich weniger sichtbaren Kratzern und gut lesbaren Anzeigen bringt Ruhe auch in die Technik. Auch Kochfelder mit integriertem Abzug mit mattem Finish adressieren Kratzresistenz und Fingerprints „Wichtig ist die Alltagstauglichkeit“, betont Volker Irle: „Matte Gläser müssen lesbar bleiben – genau hier haben die Hersteller technisch nachgelegt.“

Garen in der Schublade: schonende Zubereitung auf kleinem Raum

Auf technischer Ebene gibt es eine weitere praxisorientierte Neuheit: die Dampfschublade. Der kompakte Dampfgarer im Format einer Küchenschublade passt dank seiner Standardmaße unter den Backofen oder in den Unterschrank und erweitert auf diese Weise die Möglichkeiten in der Küche schnell und platzsparend. Der Clou: Es handelt sich um einen vollwertigen Dampfgarer, mit dem sich Speisen schonend und gesund zubereiten lassen. Auch zum Aufwärmen und Auftauen von Gerichten kann die Dampfschublade genutzt werden – was sie zum nützlichen Helfer im Alltag macht. Die Dampfgar-Funktion hält so ohne zusätzlichen Gerätehochschrank Einzug in kleine Küchen – und erweitert ohne großen Platzbedarf die Kochvielfalt in der modernen Küche.

Stauraum neu gedacht: mehr Liter ohne mehr Raum

Weil Wohnraum in Großstädten knapp und teuer ist, zählt clevere Kapazität. Daten zeigen: Zwar wuchs die durchschnittliche Wohnfläche je Person auf 49,2 m² (Deutschland, Ende 2024), doch die Ballungsräume bleiben angespannt – kleinere Haushalte, höhere Mieten, begrenzte Grundrisse. Die Antwort aus der Küchenplanung: neue Standardtiefen (z. B. 61 cm) für mehr Nutzvolumen, extrem dünne Zargen (≈ 8 mm) für zusätzliche Innenbreite sowie serienmäßige Auszugsbeleuchtung, die Übersicht und Wertwahrnehmung steigert. „Ein Zentimeter in der Tiefe wirkt klein – in Summe sind das viele Liter und ein subjektiv deutlich größerer Stauraum“, so Volker Irle. „Und Licht im Auszug übersetzt sich 1:1 in Komfort und Kaufargumente.“

Wasserplatz im Fokus: von der Mischbatterie zur Workstation

Der Wasserplatz wird als System geplant: Trinkwasser‑Armatur (auch Sprudel), Abfall‑/Recycling‑Lösung und Unterspül‑Organisation inklusive Platz für CO₂‑Zylinder und Filter bilden eine Ordnungseinheit. Spezielle Auszüge schaffen seitlich freien Technikraum, sodass Wasseraufbereiter neben dem Eimer Platz finden und der Auszug trotzdem voll nutzbar bleibt. Vormontierte Rahmen‑Systeme kombinieren Wasseraufbereitungstechnik, Abfallsystem und Organisation in einem robusten Tragrahmen.

Ergänzend wachsen Becken‑Workstations in die XL‑Breite (z. B. 90 cm), damit Vorbereiten, Abgießen und Reinigen parallel funktionieren. „Wer am Wasserplatz Ordnung schafft, gewinnt täglich Minuten – und reduziert Laufwege“, erläutert AMK-Geschäftsführer Volker Irle. „Und Trinkwasser aus dem Hahn ist außerdem gut für Umwelt und Portemonnaie.“ Die ökologische Einordnung stützt das: Leitungswasser verursacht laut Umweltbundesamt weniger als ein Prozent der Umweltbelastungen von Mineralwasser und bietet dabei fast annähernd die gleiche Qualität.

„Alltagstaugliche Reduktion“ im Fokus

Küchen 2026 verbinden ästhetische Ruhe mit praktischer Intelligenz: Japandi liefert die Haltung, Naturtöne und Rundungen die Wärme, Matt die visuelle Gelassenheit – bis in die Geräte hinein. Stauraum‑Updates holen Liter aus denselben Quadratmetern, Wasserplatz‑Systeme bringen Ordnung und Ökologie zusammen. „Das ist kein Show‑Room‑Minimalismus, sondern alltagstaugliche Reduktion“, fasst Volker Irle die Trends des kommenden Jahres zusammen. „Weniger Kanten, weniger Spuren, weniger Wege – und dafür mehr Komfort, der jeden Tag wirkt.“

