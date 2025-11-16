Von Kleiderstange bis begehbar: Kleiderschränke als raffinierte Ordnungshüter

Karnische Massivholzmöbel

Die Möbelhersteller der Österreichischen Möbelindustrie gehören zu den Spezialisten, wenn es um maßgefertigte Planungen nach persönlichen Wünschen geht, und zeigen, wie vielfältig moderne Kleiderschränke gestaltet werden können. Dabei setzen sie auf höchste Qualität und langlebige Materialien, funktionale Details und einen umfassenden Service.

Maßgeschneiderte Lösungen für jede Raumsituation

Egal ob Nische, Dachschräge oder Extra-Raum – die Hersteller aus Österreich planen Kleiderschränke millimetergenau nach dem vorhandenen Platzangebot. Jede Ecke wird optimal genutzt, und auch herausfordernde Grundrisse werden dank Expertise und Know-how gemeistert. So entsteht ein perfekt integriertes Möbelstück, das den Raum harmonisch ergänzt, ohne ihn zu überfrachten. Dabei ist die Vielfalt der Optionen scheinbar grenzenlos: klassische Drehtüren, elegante Schiebetüren, moderne Glasfronten oder komplett begehbare Ankleidezimmer – alles ist möglich.

Detailverliebte Innengestaltung

Ein besonderes Augenmerk gilt zudem der Innengestaltung: Schubladen mit Soft-Close-Mechanik, ausziehbare Kleiderstangen, Fachböden in verschiedenen Höhen und Einsätze für Accessoires sorgen dafür, dass alles seinen Platz findet. Wer viele Kleider hat, erhält großzügige Kleiderstangen; Schuhliebhaber profitieren von individuell zugeschnittenen Fächern, Schubladen oder speziellen Einsätzen für Gürtel, Uhren und Schmuck. So wird der Schrank nicht nur ordentlich, sondern auch übersichtlich – selbst kleine Gegenstände lassen sich sicher und elegant unterbringen.

Peter MAX

Qualität, Langlebigkeit und umfassender Service

Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung zeichnen die österreichischen Möbel aus. Scharniere, Leisten und Oberflächen garantieren eine lange Lebensdauer. So entsteht aus der Kombination von zeitlosem Design und raffinierter Funktionalität ein verlässlicher Begleiter über viele Jahre. Darüber hinaus gehört zu einem maßgeschneiderten Kleiderschrank ein ganzheitlicher Service: von der Beratung über die Planung bis hin zum Aufmaß und zur fachgerechten Montage.

Ein Möbelstück, das den Lebensstil widerspiegelt

Ein gut geplanter Kleiderschrank findet die perfekte Balance zwischen Stauraum und Raumwirkung. Er passt sich den Bedürfnissen der Bewohner an und ist gleichzeitig präzise auf den Grundriss abgestimmt. Maßgeschneiderte Lösungen machen selbst außergewöhnliche Räume nutzbar und verwandeln den Schrank in ein funktionales Zusammenspiel aus Komfort, Design und Ordnung – ein echtes Statement österreichischer Möbelkunst.

TEAM7

Quelle: Österr. Möbelindustrie/Fotos: Hersteller