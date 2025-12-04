Information zum Online-Infoabend der EBS Kuchl am 04. Dezember 2025

Schülerinnen und Schüler beim Schulbeginn der EBS Kuchl ……..

Online-Infoabend

📅 Donnerstag, 04. Dezember 2025



⏰ Beginn: 18:00 Uhr



📍 Online via Zoom



📝 Anmeldung: strasser@ebs-kuchl.at

Im Rahmen des Infoabends gibt die EBS Kuchl einen kompakten Einblick in ihre Ausbildung im Bereich Interior Design. Nach einer kurzen Präsentation folgt eine offene Fragerunde mit Direktor DI FH Rudolf Berger, der zusätzliche Einblicke in die Schule und die Ausbildungsinhalte bietet.

…. und bier beim Abschluss des Jahrganges 2025

Weitere Informationen finden Sie unter www.ebs-kuchl.at

Quelle: EBS Kuchl