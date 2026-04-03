DACHSER Austria erhält Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung

Mit der Verleihung des BGF‑Gütesiegels 2026-2028 erhält Dachser Austria eine offizielle Bestätigung dafür, dass betriebliche Gesundheitsförderung nicht nur Teil der Unternehmensstrategie ist, sondern im Arbeitsalltag aktiv gelebt wird. Das Gütesiegel wird vom Österreichischen Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung (ÖNBGF) vergeben und steht für eine qualitätsgesicherte, nachhaltige und langfristig angelegte Gesundheitsstrategie in Unternehmen.

Der Weg zur Auszeichnung begann bereits 2023 mit dem Start eines umfassenden BGF‑Projekts. Grundlage bildete eine unternehmensweite Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung, ergänzt durch mehrere Workshops. Ziel war es, jene Faktoren zu identifizieren, die den Arbeitsalltag besonders beeinflussen, und daraus konkrete, wirksame Maßnahmen abzuleiten.

Auf dieser Basis entwickelte Dachser Austria ein breites Maßnahmenpaket zur Förderung von körperlicher und mentaler Gesundheit an seinen Standorten. Dazu zählen unter anderem gemeinsame sportliche Aktivitäten zur Stärkung von Bewegung und Teamgeist, Massageangebote zur Prävention von Verspannungen, höhenverstellbare Tische für ergonomisches Arbeiten sowie kostenlose Müslibars, die einen bewussten und energiereichen Start in den Arbeitstag ermöglicht.

„Gesundheit entsteht nicht durch Einzelmaßnahmen, sondern durch ein Arbeitsumfeld, das langfristig unterstützt und mitgetragen wird“, betont Simone Ilgner, HR-Managerin Dachser Austria. „Das BGF‑Gütesiegel bestätigt unseren strukturierten Ansatz und das große Engagement unserer Mitarbeitenden, die diese Initiativen täglich mit Leben füllen.“

Ein zentrales Kriterium für die Zuerkennung des Gütesiegels ist die nachhaltige Verankerung der Maßnahmen im betrieblichen Alltag. Genau hier setzt das Familienunternehmen an: Gesundheitsförderung ist als kontinuierlicher Prozess etabliert und wird laufend weiterentwickelt – mit dem klaren Ziel, Belastungen zu reduzieren, Ressourcen zu stärken und die Arbeitszufriedenheit langfristig zu erhöhen.

Die Auszeichnung gilt auch als Anerkennung für die aktive Beteiligung der Mitarbeitenden. „Unser Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die sich engagieren, Feedback geben und Angebote nutzen. Gemeinsam schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem sich Menschen wohlfühlen und ihr Potenzial entfalten können“, so Simone Ilgner abschließend.

Simone Ilgner, HR-Managerin DACHSER Austria (li) und Christina Eckert (Consultant HR Health Care)

Weitere Informationen finden Sie unter www.dachser.at

Quelle: DACHSER