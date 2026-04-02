baumann group, besetzt Bereichsleitung Marketing & Learning neu

Alexander Wengerowski gehört seit 2019 zur kitchen family und kennt das Unternehmen, seine Marken sowie zentrale Schnittstellen aus langjähriger Praxis. In seiner bisherigen Funktion hat er zahlreiche Themen an der Schnittstelle von Inhalt, Kommunikation und Umsetzung mitentwickelt und begleitet. Darüber hinaus bringt er Erfahrung auf Unternehmens- und Dienstleisterseite mit.

„Alexander kennt die baumann group, unsere Marken und viele unserer Schnittstellen sehr genau. Er hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie sich Inhalte mit Substanz, Kreativität und einem klaren Verständnis für unsere Branche entwickeln lassen. Ich freue mich sehr, den Staffelstab im Marketing an ihn zu übergeben. Dass wir diese Position aus den eigenen Reihen besetzen können, ist für uns ein starkes Signal und gibt mir zugleich die Möglichkeit, mich in meiner Funktion noch stärker auf strategische Themen innerhalb der Geschäftsleitung zu konzentrieren“, so Hélène Bangert, Geschäftsleitung Strategisches Marketing der baumann group.

Alexander Wengerowski und Hélène Bangert

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauformat.de

Quelle: baumann group