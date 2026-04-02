BLANCO – KEEPING IT SPARKLING

Modulare Lösung für den Küchenwasserplatz mit BLANCO CHOICE ICONA in Edelstahl gebürstet: Der Wasserhahn liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, mit Kohlensäure (still, medium, sprudelnd) oder kochend heiß sein kann, zusätzlich zum normalen kalten und warmen Leitungswasser

Still, sprudelnd oder heiß? Der Küchenwasserplahttp://www.blanco.com/promotion-2026tzspezialist BLANCO bietet für jeden Anspruch und Lifestyle das passende DRINK.SYSTEM. Mit einer aufmerksamkeitsstarken Promotionskampagne, die am 1. April 2026 im Küchenfachhandel startet, rückt das Unternehmen seine innovativen Systemlösungen in den Fokus von Handel und Konsumentinnen und Konsumenten.

Im Zentrum steht die BLANCO UNIT, bestehend aus DRINK.SYSTEM, Spüle und Abfall-/Organisationssystem – eine durchdachte Komplettlösung, die Komfort, Design und Nachhaltigkeit am modernen Küchenwasserplatz vereint.

Bedienkomfort pur: BLANCO CHOICE liefert auf Knopfdruck auch kochend heißes Wasser in der gewünschten Menge

Attraktiver Kaufanreiz für Konsumenten

Im Aktionszeitraum vom 1. April bis 31. Dezember 2026 erhalten Kundinnen und Kunden beim Kauf einer BLANCO UNIT mit DRINK.SYSTEM CHOICE oder DRINK.SODA EVOL-S PRO ein kostenloses BLANCO Starterset mit vier CO₂-Zylindern – ein attraktiver Zusatznutzen, der den Einstieg besonders einfach macht.

Die Auswahl lässt keine Wünsche offen: Von der klassischen Soda-Armatur DRINK.SODA EVOL-S PRO bis hin zu der All-in-One-Armatur CHOICE ICONA, die im vergangenen Jahr um Varianten mit L- und C-förmigem Auslauf erweitert wurde, bietet BLANCO ein breites Portfolio für unterschiedlichste Küchenstile und Anforderungen. Ergänzt wird dieses durch die neueste Designinnovation CHOICE LUNEOO-S – ein echtes Highlight, das alle Blicke auf sich zieht. Für maximale Gestaltungsfreiheit in der Küchenplanung sind alle Modelle in verschiedenen Farbausführungen erhältlich – optimal abgestimmt auf individuelle Vorlieben und aktuelle Interior-Trends.

„Multifunktionsarmaturen liegen voll im Trend und eröffnen dem Küchenfachhandel großes Umsatzpotenzial. Mit den BLANCO DRINK.SYSTEMS wird der Mehrwert für Kundinnen und Kunden im Beratungsgespräch unmittelbar erlebbar. In Kombination mit den passenden BLANCO Spülen sowie Abfall- und Organisationssystemen entsteht eine perfekt abgestimmte Lösung am Küchenwasserplatz, die überzeugt und sich erfolgreich vermarkten lässt“, so Thomas Hafner, Geschäftsführer BLANCO Austria.

Mehrwert für Handel und Konsumenten

Die Promotion schafft klare Vorteile entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Der Küchenfachhandel profitiert von einem zusätzlichen, überzeugenden Verkaufsargument, das die Beratung unterstützt und Kaufentscheidungen erleichtert. Gleichzeitig genießen die Konsumenten einen echten Mehrwert durch das attraktive Starterset.

Ein weiterer Pluspunkt für den Handel: Das CO₂-Starterset wird direkt von BLANCO an die Kunden nach Hause versendet – schnell, unkompliziert und ohne zusätzlichen Aufwand für den Verkäufer.

Für die Ausstellungsräume der Handelspartner stellt BLANCO hochwertiges und aufmerksamkeitsstarkes POS- sowie Informationsmaterial bereit, das Verkaufsgespräche gezielt unterstützt und die Vorteile der BLANCO UNIT mit DRINK.SYSTEM klar vermittelt.

Unterstützend dazu startet eine reichweitenstarke Digitalkampagne auf relevanten Social-Media-Kanälen. Ziel ist es, zusätzliche Aufmerksamkeit für die Promotion zu generieren und potenzielle Kunden direkt über die integrierte Fachhändlersuche gezielt zum Handel zu führen.

Für einen sprudelnden Start am Küchenwasserplatz: Ab 1. April bis 31. Dezember 2026 in Aktion mit einem gratis Soda-Starterset – die BLANCO UNIT mit DRINK.SYSTEM für gefiltertes Wasser: still, medium oder sprudelnd, optional auch heiß bis kochend

Innovative Lösungen für den Küchenwasserplatz

Mit der BLANCO UNIT und dem integrierten DRINK.SYSTEM setzt BLANCO seinen Anspruch an ganzheitliche und durchdachte Lösungen für den Küchenwasserplatz konsequent um. Die aktuelle Promotion schafft gezielte Impulse am Point of Sale und stärkt die Position des Küchenfachhandels als kompetenter Partner für hochwertige und zukunftsorientierte Küchenlösungen.

Erfrischung auf Knopfdruck: DRINK.SODA EVOL-S PRO liefert gefiltertes und gekühltes Wasser in den drei Stufen still, medium oder sprudelnd, zusätzlich zum normalen kalten und warmen Leitungswasser

Mehr Informationen zur neuen BLANCO Promotion: www.blanco.com/promotion-2026

Mehr Informationen zu den BLANCO DRINK.SYSTEMS: www.blanco.at/drink-systems

Quelle: BLANCO