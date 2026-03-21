Küchenwasserplatz-Pionier BLANCO besetzt COO-Position neu

Markus Laub tritt zum 1. Juli 2026 das Amt des Chief Operating Officers bei BLANCO an

Die BLANCO Group besetzt die Position des Chief Operating Officers (COO) neu. Markus Laub (48) tritt das Amt zum 1. Juli 2026 an und verantwortet künftig weltweit Produktion, Einkauf, Qualitätsmanagement, Logistik sowie das Supply Chain Management beim System-Spezialisten für den Küchenwasserplatz.

Mit diesem Schritt ist die Umgestaltung des Top-Managements bei BLANCO vollzogen. CEO Frank Gfrörer war zum 1. Mai 2025 an die Spitze der BLANC & FISCHER Familienholding gewechselt und wird zukünftig dem BLANCO Verwaltungsrat vorstehen. Als Nachfolge an der BLANCO-Spitze berief das Unternehmen den langjährigen CFO Rüdiger Böhle, der das Amt zum 01. Mai 2026 antritt. Außerdem übernimmt Melanie Aselmann ebenfalls zum 01. Mai 2026 die neu geschaffene Position der Chief Commercial Officer und soll in dieser Rolle Vertrieb, Marketing, Produktportfolio und Service noch stärker integrieren und international verzahnen.

Breite internationale Branchen- und Managementexpertise

Markus Laub verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung in Operations, Supply Chain und Einkauf in Industrie- als auch in Kosumgüterumfeldern. Zuletzt verantwortete er als COO der mymuesli AG den Vorstandsbereich Operations und trieb Transformations- und Effizienzprogramme voran. Zuvor war er in leitenden Managementfunktionen unter anderem in der Automobilzulieferindustrie sowie in Logistik- und Beratungsumfeldern tätig.

Frank Gfrörer: „Markus Laub bereichert das Team mit einer ausgewiesenen Branchen- und Managementerfahrung. Das Führungsteam der BLANCO Group ist damit gut aufgestellt, die angepeilten Wachstumsziele in Angriff zu nehmen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.at

Quelle: BLANCO