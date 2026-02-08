Doppelauszeichnung für BLANCO

Mit gleich zwei Auszeichnungen startet BLANCO ins neue Jahr

Der German Design Council – Rat für Formgebung zeichnete das Unternehmen mit einem German Design Award 2026 in Gold für seine BLANCO UNIT mit der Armatur LUNEOO und dem Becken OOVALON aus. Ebenfalls einen German Design Award in Gold erhielt der Pionier für Systemlösungen am Küchenwasserplatz für seine neue Markenidentität, die BLANCO über das letzte Jahr hinweg weltweit eingeführt hat.

Gold für LUNEOO und OOVALON: „Exzellentes Produktdesign in der Kategorie Kitchen“

Mit dem ovalen Spülbecken OOVALON und der ikonischen Armatur LUNEOO-S präsentierte BLANCO im Herbst letzten Jahres eine besondere BLANCO UNIT, die den Wasserplatz neu definiert. Die filigrane, geradezu minimalistische Optik der LUNEOO-S und CHOICE LUNEOO-S sorgt für eine nahtlose optische Integration von Wohnraum und Küche. Das Becken OOVALON begeistert mit einer Balance aus harmonischen weichen Formen und markanten Konturen – und setzt gleichzeitig auf kompromisslose Funktionalität. Die großflächige CapFlow-Abdeckung setzt zudem einen optischen Akzent und sorgt für eine optimale Entwässerung. Gefertigt aus dem innovativen Werkstoff VELGRANIT, verbindet das Becken seidige Haptik mit Robustheit und Pflegeleichtigkeit. Gemeinsam bilden LUNEOO und OOVALON eine BLANCO UNIT, die den Küchenwasserplatz mit außergewöhnlichem Design, hochwertigen Materialien und smarter Funktionalität neu in Szene setzt.

Gold für LUNEOO und OOVALON für „Exzellentes Produktdesign in der Kategorie Kitchen“.

Die Jury urteilte: „Die klare architektonische Formensprache der ‘BLANCO UNIT’ setzt ein ästhetisch kraftvolles Statement am Wasserplatz. Die lampenähnliche Armatur und das samtige Becken verschmelzen zu einer harmonischen Einheit, deren differenzierte Details und smarte Bedienlogik überzeugen. Diese stimmige Verbindung aus Funktion, Material und Gestaltung definiert einen neuen, zeitgemäßen Standard für anspruchsvolle Arbeitsbereiche“.

Gold für die neue BLANCO Markenidentität: „Exzellentes Kommunikationsdesign in der Kategorie Brand Identity“

BLANCO präsentiert sich seit 2025 mit einer rundum erneuerten Markenidentität. Damit untermauert der Spezialist für den Küchenwasserplatz seinen Anspruch, den zentralen Arbeitsplatz in der Küche funktional und ästhetisch aufzuwerten. Zentrale Elemente der neuen Markenidentität sind wiedererkennbare, charakteristische Farbschemata, ausdrucksstarke Schriften sowie moderne und puristische Bildwelten, die speziell den Küchenwasserplatz in den Vordergrund stellen.

Gold für die neue BLANCO Markenidentität für „Exzellentes Kommunikationsdesign in der Kategorie Brand Identity“.

Die Jury urteilte: „Charakterstarke Farbwelten, eine ausdrucksstarke Typografie und die markante Bildsprache prägen die „New Blanco Brand Identity“. Das ikonische Logo bleibt identitätsstiftend bestehen, während die Gestaltung den Küchenwasserplatz konsequent ins Zentrum rückt. Besonders beeindruckend ist die konsequente Umsetzung, die eine klare Differenzierung schafft und den hohen Anspruch an Ästhetik, Funktionalität und Markenprofil glaubhaft vereint.“

BLANCO Chefdesigner Marcel Moritz und die globale Marketingleiterin Daniela Römgens sehen in den Auszeichnungen den Beleg für die sichtbare Weiterentwicklung des Unternehmens.

Daniela Römgens:„Wir haben uns vom Komponentenhersteller zum Systemanbieter weiterentwickelt. Damit etablieren wir den Küchenwasserplatz als eigenständigen und hochwertigen Bereich in der Küche und erleichtern Menschen den Alltag mit unseren perfekt aufeinander abgestimmten Lösungen – von der Armatur oder einem Wassersystem über ein Becken bis zur passenden Organisationslösung für den Unterschrank. Unsere neue Markenidentität bringt das zum Ausdruck und es freut uns, dass wir die Jury damit überzeugen konnten“.

Marcel Moritz ergänzt: „Unsere nun ausgezeichnete UNIT aus LUNEOO und OOVALON spricht eine klare und wiedererkennbare BLANCO Design-Sprache. Wir zeigen außerdem, dass die BLANCO UNIT viele gestalterische Möglichkeiten bietet, einen Küchenwasserplatz einzurichten. “

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.com

Quelle: Blanco