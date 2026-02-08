STRASSER Steine: Wo Küchen zu Statements werden

Der österreichische Traditionsbetrieb verbindet Handwerk, Design und Nachhaltigkeit und setzt damit neue Akzente in Küche und Lifestyle.

Küche bleibt Bühne Nummer eins

Der Küchenbereich ist und bleibt das Herzstück von STRASSER Steine. Küchenarbeitsplatten und Kücheninseln aus Naturstein sowie dem Recyclingmaterial Alpinova prägen das Sortiment und finden sich in privaten Wohnküchen ebenso wie in exklusiven Designprojekten im In- und Ausland. Besonders gefragt: individuelle Lösungen, die Ästhetik und Alltagstauglichkeit verbinden.

Alpinova: Nachhaltigkeit, die man sehen und fühlen kann

Mit Alpinova hat STRASSER Steine ein weltweit einzigartiges Material entwickelt, das Design und eine geschlossene Kreislaufwirtschaft auf neue Weise zusammenführt. Im sogenannten RE-STONING-System werden Natursteinreste, Produktionsabschnitte und ausgediente Arbeitsplatten wiederverwertet und zu neuen Designplatten verarbeitet.

Das Ergebnis:

• hochwertige Oberflächen mit charaktervollem Look

• ein hoher Anteil an recyceltem Naturstein

• und ein Material, das nach seiner Nutzung erneut vollständig recyclebar ist

Alpinova hat sich damit längst als fixe Größe im Küchen- und Lifestylesegment etabliert. 2026 wird das Sortiment um zwei neue Trendfarben erweitert – Alpinova im Terrazzo-Stil.

Die markanten Farbsplitter entstehen aus wiederverwendeten Abschnitten der Alpinova-Produktion und sind somit Teil der 100%igen Kreislaufwirtschaft dieses einzigartigen RE-STONING-Materials. So entsteht eine Oberfläche, die zeitlose Terrazzo-Ästhetik mit maximaler Nachhaltigkeit verbindet. Alpinova terra ist damit die neueste Entwicklung in der stetig wachsenden Alpinova-Farbwelt – und ein weiterer Meilenstein für nachhaltiges Design.

Alpinova terra gibt es in zwei faszinierenden Varianten:

• terra notte – Alpinova nero als Basis, durchzogen von fangofarbenen Einschlüssen, die für urbane Lebendigkeit und spannende Kontraste sorgen.

• terra luna – Alpinova bianco als Grundlage, Partikel aus Alpinova verde, fango und nero für Frische, Dynamik und Leichtigkeit.

Ob als Arbeitsplatte oder monolithisch verkleidete Kücheninsel – Alpinova terra verbindet zeitlose Terrazzo-Ästhetik mit urbaner Modernität und nachhaltigem Denken.

Opernball-Premiere: Alpinova erobert den gedeckten Tisch

Dass Alpinova weit mehr kann als Küchenarbeitsplatten oder -inseln, zeigt ein ganz besonderer Auftritt: Im Rahmen des diesjährigen Opernballs, der seine Premiere als „Green Event“ feiert, kommt das nachhaltige Material erstmals als Besteckbank zum Einsatz. Beim Galadinner im Hotel Sacher, zu dem Unternehmerkollege Karl Guschlbauer seine Logengäste – allen voran Hollywood-Star Sharon Stone – einlädt, sorgt Alpinova für stilvolle Akzente auf den Tischen der Ballgäste.

ST-ONE: Die Natursteininsel für internationale Designliebhaber

Ein weiteres Aushängeschild von STRASSER Steine ist die Premium-Natursteininsel ST-ONE. Gefertigt im Mühlviertel, begeistert sie Designliebhaber in ganz Europa – darunter auch Spieler internationaler Top-Fußballclubs wie Bayern München oder Real Madrid. In Österreich gilt der Raum Kitzbühel als besonderer Hotspot: Rund 20 ST-ONE-Inseln wurden dort in den vergangenen Jahren realisiert – als elegante Statements in exklusiven Wohnküchen von Chalets. Premium-Natursteininsel ST-ONE, Green Suites Kitzbühel, Prime Properties GmbH; Foto Prime Properties, James McGregor Smith

Innovation mit internationalem Blick

Mit starken Designkonzepten, nachhaltigen Materialien und außergewöhnlichen Inszenierungen blickt STRASSER Steine auf ein weiteres dynamisches Jahr. Besonders im deutschen Markt sieht das Unternehmen großes Potenzial – und bleibt seinem Anspruch treu, Naturstein immer wieder neu zu denken: als Küchenprodukt, Designobjekt und Lifestyle-Element.

Geschäftsführer Johannes Artmayr

Für das laufende Jahr 2026 peilt das Unternehmen einen Umsatz von rund € 55,0 Mio. an – ein Wert, der den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2023 nicht nur erreichen, sondern übertreffen würde. Damit schreibt STRASSER Steine österreichische Wirtschaftsgeschichte: Noch nie hat ein heimischer Natursteinproduzent derartige Umsatzhöhen erzielt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.strasser-steine.at

Quelle: Strasser Steine