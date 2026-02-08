Franke präsentiert überarbeitete Armaturenserie Pescara: Kunstvolle Kücheninnovationen

Armaturen prägen das Küchendesigns und den täglichen Komfort. Mit der Armaturenserie Pescara greift Franke diesen Anspruch auf: Sie überzeugt mit ihrem hochwertigen, nahtlosen Look und lässt sich harmonisch mit den Spülen, Becken und Zubehör aus der Mythos Serie kombinieren. Individuell konfigurierbar und funktional durchdacht entsteht so ein praktischer Arbeitsort mit einem ganzheitlich eleganten Erscheinungsbild. Die drei klar differenzierten Modelle sind jeweils auf spezifische Anforderungen und Lebensstile zugeschnitten und teilen zugleich eine einheitliche Philosophie in Bezug auf Leistung und Design.

Die Pescara Semi-Pro von Franke in trendigem Kupfer

und die Pescara J mit Auszugsbrause in Goldoptik unten vereinen Eleganz und Funktionalität

Pescara J Auszugsbrause und Pescara Semi-Pro

Die beidem Modelle sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und neben der Ausführung in massiv Edelstahl auch mit trendigen PVD-Finishes in Industrial Black, Anthrazit, Kupfer oder Gold erhältlich. Bei Pescara Semi-Pro sind sogar die Semi-Pro Federn farblich abgestimmt – für einen Look wie aus einem Guss. Zu den 467 mm

hohen Armaturen bietet Franke farblich passende Seifenspender, Druckknöpfe und Becken. Beide Varianten zeichnen sich durch einen hohen Körper sowie ein schlankes Griffdesign aus. Neben dem starken Normalstrahl sorgt der Laminarstrahl für einen kristallklaren, spritzarmen Wasserfluss bei minimalem Geräuschpegel.

Pescara Semi-Pro verfügt zusätzlich über einen magnetischen Sprühkopfhalter für sicheren Halt, eine komfortable Handhabung und eine hohe Produktlebensdauer. Überaus praktisch bei der Pescara J Auszugsbrause ist auch das Kugelgelenk am rundum schwenkbaren Sprühkopf.

Pescara J Auszugsbrause

und Pescara Semi-Pro sind in massiv Edelstahl, Industrial Black, Anthrazit, Kupfer und Gold erhältlich. Sie vereinen Ästhetik und professionelle Leistung.

Die Pescara Semi-Pro verfügt über einen magnetischen Sprühkopfhalter für sicheren Halt, eine komfortable Handhabung und eine hohe Produktlebensdauer.

Überaus praktisch bei der Pescara J Auszugsbrause ist das Kugelgelenk am rundum schwenkbaren Sprühkop.

Pescara Semi-Pro 360°

Pescara Semi-Pro 360° richtet sich an alle, die Flexibilität ebenso schätzen wie minimalistisches Design. Die Armatur ist in Chrom und Mattschwarz erhältlich und mit einer robusten 28-mm-Kartusche ausgestattet. Das Highlight ist die clevere Doppelauslauf-Funktion: Ein Auslauf lässt sich für den täglichen Gebrauch frei schwenken, der zweite sitzt in einer magnetischen Halterung und verwandelt sich beim Abnehmen in einen flexiblen Sprühkopf mit außergewöhnlicher Reichweite. Die 460 mm hohe Franke Armatur verfügt zudem über eine Wassersparkartusche, die bei reduzierter Durchflussmenge leicht einrastet. Damit steht die PescaraSemi-Pro 360° für professionelle Effizienz und nachhaltigen Komfort im geschäftigen Küchenalltag.

Die Pescara Semi-Pro 360° besitzt eine 28-mm-Kartusche und eine innovative Doppelauslauf-Funktion

Unverwechselbarer Stil und durchdachte Funktionalität

Mit ihrer breiten Farbpalette wird die Pescara von Franke zu einem designprägenden Element der Küche, harmonisch integriert oder bewusst als Blickfang gewählt. In Kombination mit Mythos Spülen, Becken und Accessoires gelingt ein durchgängiges, hochwertiges Küchendesign. Die Pescara Serie überzeugt zudem durch Funktionen, die den Küchenalltag spürbar erleichtern: Etwa den Laminarstrahl für einen klaren, spritzarmen Wasserfluss, magnetische Sprühkopfhalter für ein einfaches Andocken und lange Lebensdauer sowie Präzisionskartuschen für exakte Steuerung und effizienten Verbrauch.

„Die Küche ist heute weit mehr als ein funktionaler Raum – sie ist die Seele des Hauses, ein Ort, an dem Design und Funktionalität begeistern. Die neuen Pescara‑Armaturen sind nicht einfach Einrichtungsgegenstände, sondern charaktervolle Elemente, die Design mit innovativen Funktionen verbinden und alltägliche Abläufe in freudige Momente verwandeln“, so Sandro Schneider, Franke Category Manager Armaturen, Multifunktionale Armaturen und Abfalltrennsysteme DACH.

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.com

Quelle. FRANKE