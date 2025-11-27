„Mühlviertler Erfolgsgeschichte geht weiter: Europameisterin und Vizestaatsmeister 2025 kommen von STRASSER Steine“

Die mehrtägige Heim-Europameisterschaft der SteimetzInnen verlangte den TeilnehmerInnen einiges ab. Mit enormer Präzision, Belastbarkeit und handwerklichem Feingefühl, konnte Steinmetzin Juliana Hain die Jury überzeugen. Vor heimischem Publikum setze sie sich im hochkarätig besetzten internationalen Teilnehmerfeld durch, gewann Gold und holte damit den Europameistertitel der Steinmetze nach Oberösterreich – zu STRASSER Steine.

Zeitgleich zu den EuroSkills der SteinmetzInnen fanden auch die AustrianSkills 2025 statt. Bei den SteinmetzInnen zeigte Julian Kasper sein unglaubliches Können und sicherte sich mit seiner starken Leistung den Titel des Vizestaatsmeisters. Der Erfolg bestätigt erneut das hohe Niveau der Lehrlingsausbildung bei STRASSER Steine.

Geschäftsführer Johannes Artmayr: „Wir sind unglaublich stolz auf diese herausragenden Leistungen. Gleichzeitig zwei Titel ins Haus zu holen – einmal eine Europameisterin und einen Vizestaatsmeister – ist etwas Besonderes. Diese Erfolge zeigen, dass unsere konsequente Investition in die Lehrlingsausbildung, Förderung und handwerkliche Qualität wirkt. STRASSER Steine steht für Spitzenleistungen – und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beweisen das eindrucksvoll.“

Erfolgsserie und internationale Tradition bei STRASSER Steine

Die aktuellen Spitzenleistungen knüpfen an eine lange Erfolgsserie bei STRASSER Steine an. Bereits bei den AustrianSkills 2023 glänzte das Unternehmen mit einem Staatsmeistertitel durch Steinmetz Daniel Hain und einem Vizestaatsmeistertitel durch Steinmetzin Juliana Hain. Mit ihrem Europameistertitel 2025 führt Juliana diese Erfolgsgeschichte eindrucksvoll fort.

Gleichzeitig unterstreicht der neuerliche EM-Sieg die bemerkenswerte internationale Wettbewerbs-Kontinuität des Unternehmens: Thomas Neukart (vormals Rudlstorfer) holte 2016 die EuroSkills-Goldmedaille der Steinmetze in Schweden und bereits 2003 gewann Manfred Gattringer die WorldSkills-Bronzemedaille. STRASSER Steine beweist damit seit Jahrzehnten Spitzenleistungen auf nationaler wie internationaler Ebene.

Julian Kasper (Vizestaatsmeister), Juliana Hain (Europameisterin)

Quelle: STRASSER Steine GmbH