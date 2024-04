Mailand steht auf ST-ONE: STRASSER Steine punktet mit Edel-Kücheninsel bei der Milan Design Week

Die ausgestellten „ST-ONE Antarctic“ auf der Design-Messe in Mailand: Der gesamte Küchenblock ist mit hochwertigem Quarzit aus Brasilien ummantelt

Im beeindruckenden Palazzo Confalonieri im Herzen des Mailänder Trendviertels Brera fanden sich bei der österreichischen Designausstellung der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA nicht nur die italienische Design-Szene, sondern vor allem auch internationales Publikum und zahlreiche Architektinnen und Architekten ein.

ST-ONE: Die integrierte Ladenbeleuchtung setzt jeden Handgriff ins richtige Licht

„Wir konnten unzählige spannende Gespräche führen. Die Präsentation unseres Design-Highlights ST-ONE war ein großer Erfolg“, fasst Gerold Schachner, der Produktgruppenleiter, zusammen. Die Dimension des gänzlich mit Naturstein ummantelten Küchenblocks ist frei wählbar. In Mailand ausgestellt war die ST-ONE in quadratischer Ausführung. „Ein sehr beliebte Modell“, so Artmayr. „Die quadratische Kücheninsel ermöglicht äußerst kommunikatives Kochen und sie passt praktisch überall hinein und ist damit auch für kleinere Räume gut geeignet.“

ST-ONE zeichnet sich durch hohe Funktionalität aus und kann absolut individuell gestaltet werden. Damit gleicht kein Exemplar dem anderen. Der Flexibilität und Planung sind kaum Grenzen gesetzt. Eine weitere Besonderheit: Der zurückgesetzte Sockel erzeugt einen schwebenden Charakter. Die Korpusse sind aus Massivholz und damit leicht, aber sehr stabil. Die Laden werden mit Ledereinlagen und Innenbeleuchtung ausgestattet.

Ein Hingucker für sich: Das professionell verarbeitete Natursteinbecken der ST-ONE

Weitere Informationen finden Sie unter www.strasser-steine.at

Quelle: Strasser Steine/Fotos: Aussenwirtschaft Austria