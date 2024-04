Miele auf der Eurocucina – Einbaugeräte in Pearlbeige, Dunstabzugshauben in Patina Bronze Optik, Smart-Home Anwendungen u.v.m.

Nach sechs Jahren vor allem coronabedingter Pause – und im Jahr seines 125-jährigen Bestehens – ist Miele zurück auf der weltweit bedeutendsten Küchenmesse, der Eurocucina in Mailand. Auf fast 1.000 Quadratmetern zeigte das Unternehmen eine Marken- und Produktpräsentation, die es so noch nicht gegeben hat. Unter dem Motto “The Pulse of Every Kitchen” begaben sich die Besucherinnen und Besucher auf eine inspirierende Reise. Inhaltliche Schwerpunkte: Zwei neue Farbwelten und digitale Features für komfortables und nachhaltiges Wohnen.

Natürlich stilvoll: Neuer Farbton Pearlbeige für Miele Einbaugeräte

• Grifflose ArtLine-Modelle bekommen weitere Variante

• Neutrale, warme Nuance ist eine Mischung aus Grau und Beige

Auf der Eurocucina in Mailand präsentierte Miele seine grifflosen Einbaugeräte der Designlinie ArtLine erstmals auch im neuen Farbton Pearlbeige. Dank ihrer glatten Oberflächen fügen sich beispielsweise Backofen, Dampfgarer oder auch Kaffeevollautomat flächenbündig in Möbelfronten ein. Der warme, neutrale Beigeton ist – neben Graphitgrau, Brillantweiß, Obsidianschwarz matt oder glänzend – eine weitere edle Nuance für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten.

Stilvolle Performance für Decke und Wand – die neuen Dunstabzugshauben von Miele

• Deckengebläse: Jetzt mehr Gestaltungsoptionen und fast flächenbündiger Einbau möglich

• Kopffrei-Hauben: Dezenter und eleganter durch kompakten Haubenkörper und höheren Glasanteil / Preiseinstieg deutlich reduziert

Für dunkler gestaltete Koch- und Wohnbereiche bietet Miele jetzt Deckengebläse im Farbton Mattschwarz

Miele baut sein Angebot an leistungsstarken und ästhetischen Hauben weiter aus – mit einer neuen Generation bei den Deckengebläsen und Kopffrei-Hauben. Deckengebläse eignen sich durch ihre Bauform besonders für den Einsatz über Kochinseln in offenen Koch- und Wohnbereichen. Die Kopffrei-Hauben von Miele hingegen sind eleganter Blickfang und ermöglichen, wie ihr Name schon verspricht, ausreichend Kopffreiheit beim Kochen.

Neue Smart-Home-Anwendungen machen das Kochen entspannter und nachhaltiger

• MealSync hilft beim Zeitmanagement

• KI erkennt Rezepte und bereitet sie automatisch zu

• Mit der Miele App zum Weinexperten

Kochen mit Künstlicher Intelligenz: Smart Food ID erkennt die Zutaten im Backofen und schlägt das passende Programm für die Zubereitung vor

Für viele ist Kochen das schönste Hobby der Welt, stellt Kochbegeisterte aber auch häufig vor Herausforderungen. Neue Smart-Home-Anwendungen von Miele vereinfachen jetzt komplexe Abläufe und geben Tipps für eine nachhaltige sowie energiesparende Zubereitung. Bei all dem kommt auch der Spaß-Faktor nicht zu kurz.

