Die Plattform für kluge Perspektiven: Conzoom Solutions Academy mit Expertenwissen für den Handel

Frische Geschäftsimpulse vermitteln die Experten auf der Conzoom Solutions Academy im Saal Europa, Halle 4.0.

Wenn sich vom 6. bis 10. Februar 2026 die internationale Branche zur Ambiente, Christmasworld und Creativeworld trifft, bietet die Conzoom Solutions Academy wieder wertvolle Orientierung: Facheinkäufer*innen und Designer*innen erwartet ein vielseitiges Programm mit Thementagen, Impulsen und praxisnahen Vorträgen – rund um die zentralen Herausforderungen der Konsumgüterwelt von morgen. Alle Preisverleihungen finden am Freitag , dem Media & Awards Day statt – dazu zählen der Negativpreis Plagiarius mit anschließendem Get-together und der Hessische Staatspreis für das Deutsche Kunsthandwerk, der handwerklich herausragende Produkte würdigt. Der Samstag präsentiert sich als Designer Day in Zusammenarbeit mit dem Rat für Formgebung – speziell kuratiert für die Ambiente Designer Community und moderiert von Valerie Präkelt, frühere Lead Editorin bei AD Germany. Sebastian Herkner, international gefeierte Designgröße und ehemaliges Talent, wird über den kreativen Wandel und die Rolle von Design für eine gemeinsame Zukunftsgestaltung sprechen – im Sinne der an Frankfurt verliehenen Auszeichnung „World Design Capital 2026“. Ein weiteres Must-see ist der Impuls-Vortrag von Prof. Birgit Mager, eine Pionierin des Service Designs von der Köln International School of Design: Sie spricht über den Wandel vom Produkt- zum Beziehungsdesign und die wachsende Bedeutung von Service Design in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Besondere Highlights des Programms sind inspirierende Vorträge der Ambiente Designerin des Jahres 2026 Katty Schiebeck sowie des international bekannten japanischen Industriedesigners Naoto Fukasawa.

Zum täglichen Trendbriefing – ab Samstag, dem 7.2.2026 – zu den Ambiente und Christmasworld Trends 26+ und Must-haves in Sachen Farben und Materialien für die kommende Saison lädt Annetta Palmisano, stilbüro bora.herke.palmisano ein.

Am Sonntag und Montag rücken die Retail Days, mit Impulsen zu Innovation, Digitalisierung und neuen Kundenerlebnissen, die Zukunft des Handels in den Fokus. Colin Lewis, Autor bei InternetRetailing, widmet sich zum Beispiel dem Thema Retail Media und erläutert, wie es sich von bisherigen Werbeformen unterscheidet und erfolgreich eingesetzt werden kann. Im Anschluss untersucht Miya Knights, Inhaberin und Herausgeberin des Magazins Retail Technology sowie eine der Top 100 Rethink Retail Experts 2025, in ihrer Präsentation, wie generative KI die Innovation im E-Commerce verändert – von Marketing und Merchandising bis hin zur Lieferkette und Kundenerfahrung. Neu: Außerdem leitet Angelika Niestrath, gelernte Buchhändlerin und namenhafte Expertin für Papeterie, Schreibwaren und Geschenke, am Sonntag erstmals zwei Guided Tours durch die Halle 4.2. Am Montag findet der neue interaktive Workshop mit Ingeborg Maria Lang, Head of Urban Transformation bei CIMA Beratung + Management, statt. Hier entsteht live die „Top 5 der Erlebnisräume 2030“. Das Ergebnis liefert konkrete Ideen und Impulse, wie Innenstädte künftig begeistern und zum Wiederkommen einladen können.

Der Dienstag bildet den krönenden Abschluss als Future Marketing Day – erstmals in Kooperation mit This is Marketing– mit zwei Vorträgen, die inspirieren und den Blick auf die Zukunft des Marketings schärfen.

Mit frischen Ideen und fundiertem Branchenwissen liefert die Conzoom Solutions Academy genau das, was Zukunftsgestalter*innen der Branche brauchen. Das gesamte Veranstaltungsprogramm mit weiterführenden Informationen zu den Referent*innen und Themen finden Sie online unter Themen & Events | Ambiente, Themen & Events Christmasworld und Themen & Events | Creativeworld. Es wird fortlaufend aktualisiert.

Conzoom Solutions

News, Experten-Insights und Inspirationen sind auch auf dem Retailhub Conzoom Solutions verfügbar. Die Onlineplattform für den Handel ermöglicht ganzjährig Zugang zu wertvollem Branchenwissen und praktischen Tipps für den Point of Sale.

Nächste Messetermine:

Die Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden auch zukünftig zeitgleich auf dem Frankfurter Messegelände statt.

Ambiente/Christmasworld: 06. bis 10. Februar 2026 Creativeworld: 06. bis 9. Februar 2026

Weitere Informationen finden Sie unterwww.ambiente.messefrankfurt.com I www.christmasworld.messefrankfurt.com I www.creativeworld.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/Foto:Pietro Sutera