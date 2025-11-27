berbel stärkt Kundenservice und Außendienst mit neuer Organisationsstruktur

Marion Kockmann leitet als Head of Customer Service die neu gebündelten Bereiche Service und Vertriebsinnendienst

Zum 1. November 2025 hat das Unternehmen die neue Position Head of Customer Service geschaffen und mit Marion Kockmann eine ausgewiesene Expertin für Service- und Vertriebsprozesse gewonnen. Zusätzlich hat berbel zentrale Außendienstregionen Deutschlands neu besetzt.

Neuer Fokus im Kundenservice

Die Bündelung von Service und Vertriebsinnendienst unter einer einheitlichen Leitung markiert einen zentralen Schritt der aktuellen Neustrukturierung. Ziel ist es, Zuständigkeiten zu schärfen, Prozesse zu modernisieren und die Reaktionsgeschwindigkeit im Kundendialog weiter zu erhöhen. „Ein leistungsfähiger Kundenservice ist ein entscheidender Hebel, um berbel wieder stabil nach vorn zu bringen“, betont Gregory Oswald, CEO berbel.

Marion Kockmann bringt umfassende Führungserfahrung aus dem internationalen Kundenservice mit. Zuvor leitete sie viele Jahre ein großes, global ausgerichtetes Team und verantwortete sowohl After Sales Service als auch Vertriebsinnendienst. Zu ihren Stärken zählen eine ausgeprägte operative Arbeitsweise, tiefes Prozessverständnis sowie Expertise in der Optimierung von CRM-Systemen und der Implementierung moderner digitaler Werkzeuge.

Um Reaktionszeiten weiter zu verbessern und die Servicequalität nachhaltig zu erhöhen, wurde zudem das Technikerteam von 16 auf 19 Mitarbeitende erweitert.

Neue Stärke im Außendienst

Neue Vertriebsmitarbeiter: innen übernehmen die Verantwortung für folgende Regionen:

• Corinna Walbaum übernimmt die Region West/Südwest (PLZ 50–54, 66)

und verfügt über rund zehn Jahre Erfahrung im Küchenhandel.

• Denis Mertins betreut künftig Teile Nordrhein-Westfalens (PLZ 34–35, 40–41, 47, 51, 57)

und bringt langjährige Vertriebserfahrung mit, davon mehrere Jahre im Außendienst.

• Felix Friese startet zum 1. 12. 2025 und übernimmt Gebiete in Norddeutschland (PLZ 19, 29–31, 37–39, 06). Er verfügt über mehrjährige Erfahrung im Vertrieb und im Küchenhandel.

Stabile Basis für die Zukunft

Mit der optimierten organisatorischen Ausrichtung schafft berbel die Grundlage, um Servicequalität, Liefertreue und Kundennähe gezielt zu stärken und das Unternehmen nachhaltig zukunftssicher auszurichten.

