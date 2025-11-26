Falmec gewinnt Archiproducts Design Award 2025 für Level Invisible

Falmec erhielt die Auszeichnung für Level Invisible, eine neue Downdraft-Dunstabzugshaube, die durch ihre individuell gestaltbare obere Blende vollständig unsichtbar wird. Das Modell vereint höchste Ästhetik mit fortschrittlicher Technologie und ist als 90 cm Variante in satinmattem Aluminium mit Rauchglas erhältlich. Dank der Dialog-System-Technologie lässt sich Level Invisible direkt über das Induktionskochfeld steuern.



Die Kombination aus Funktionalität, Design und Langlebigkeit macht Level Invisible zu einer idealen Lösung für moderne Küchenräume. Ihre Oberfläche ist kratz-, flecken- und stoßresistent – pflegeleicht und beständig im täglichen Gebrauch.



Seit bald 45 Jahren steht Falmec für Qualität, technologische Innovation und stilvolles Küchendesign. Produkte wie zuletzt Level Invisible, Brooklyn, Jolie oder Light verkörpern den Anspruch der Marke, Technologie und Ästhetik perfekt zu vereinen und Lebensräume aufzuwerten.



Dieser Preis bestätigt Falmecs Position als Vorreiter im Premiumküchendesign und unterstreicht den Fokus auf Funktionalität und Designinnovation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: Falmec