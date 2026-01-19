BLANCO richtet Top Management neu aus

Mit wichtigen Personalentscheidungen stellt sich die BLANCO Gruppe fur die Zukunft auf. Die eingeleitete strategische Neuausrichtung vom Zubehorlieferanten zum Systemanbieter fur den Kuchenwasserplatz soil international operativ weiter vorangetrieben und effektiv skaliert werden.

CFO Rudiger Bohle (60) ubernimmt zum 01. Mai 2026 die Nachfolge van Frank Gfrorer als CEO bei BLANCO. Gfrorer war im Mai des vergangenen Jahres an die Spitze der BLANC & FISCHER Familienholding gewechselt und steht zukunftig in dieser Funktion dem BLANCO Verwaltungsrat var. Bohle wird sich als CEO neben seinen bisherigen Tatigkeiten als Verantwortlicher fur Finanzen, Controlling und Verwaltung um die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie und der Gesamtorganisation kummern.

Die Geschaftsfuhrung der BLANCO Gruppe verstarken wird zum 01. Mai 2026 die externe Managerin Melanie Aselmann (45) in der neu geschaffenen Position des Chief Commercial Officer (CCO). Sie soil in dieser Rolle Vertrieb, Marketing, Produktportfolio und Service in einem noch integrierteren Ansatz international verzahnen.

Die Nachbesetzung der im Oktober vakant gewordenen Position des Chief Operating Officers (COO) wird aktuell mit Hochdruck vorangetrieben.

Frank Gfrorer sieht in der Neuaufstellung des Top Managements eine ideale Kombination fur BLANCO: ,,Mit Rudiger Bohle ubernimmt ein erfahrener BLANCO-Manager das Amt des CEO. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind sein breites fachliches Know-How und seine umfassende Management-Expertise als langjahriger CFO van groBem Wert. Er wird dafur Sorge tragen, Performance und Rentabilitat zu steigern, um Wachstumsinvestitionen weiter zu ermoglichen. Gleichzeitig haben wir eine neue Position im Top-Management geschaffen, die Vertrieb, Marketing, Produktportfolio und Service marktnah und integriert steuern und fur die schnelle und effektive Umsetzung der strategischen Roadmap in den Markten sorgen soil. Wir sind froh, dafur mit Melanie Aselmann eine profilierte Managerin mit einem umfangreichen Erfahrungsschatz gewonnen zu haben. Sie verbindet fundiertes Know-How im strategischen Produkt- und Vertriebsmanagement mit einer hohen Umsetzungskompetenz in internationalen Markten.“

Neue Position des Chief Commercial Officer

Melanie Asselmann verfügt über langjährige Führungs- und Managementerfahrung in der Branche. Nach ihrem Berufseinstig bei Nestlé Deutschland folgten für die Diplom-Kauffrau nationale und internationale Mangementstationen. zulentz war sie als Managing Director beim Küchensystemanbieter Franke im Geschäftsbereich Coffee Systems verantwortlich für die Geschäftsentwicklung in Deutschland und Österreich.

Als CCO wird Aselmann für die Umsetzung des verabschiedeten strategisches Kurses rund um das modulare Systemangebot BLANCO UNIT verantwortlich sein. Damit einhergehend soll die Positionierung von BLANCO als Premiumkonsumentenmarke für den Küchenwasserplatz, das aktive Portfoliomanagement mit Blick auf Märkte und die BLANCO UNIT und die Intensivierung von Vertriebs- und Kooperationsmöglichkeiten vorangetrieben werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.de

Quelle: BLANCO