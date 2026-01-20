Entdecken Sie die OSTERMANN-Vielfalt live auf der Holz-Handwerk

Am Messestand finden Sie alles, was Sie für den Möbelbau benötigen: von Kanten über Beschläge bis hin zu Oberflächen und Werkstattbedarf. Entdecken Sie zum Beispiel die brandneuen Kanten zur Egger Kollektionserweiterung sowie zur neuen Kollektion von Cleaf. Begutachten Sie die einbaufertigen Schubkästen und inspirieren Sie sich durch clevere Lösungen im Tiny Haus für Ihre nächsten Projekte. Dazu erwarten Sie Live-Vorführungen direkt an der Werkbank – praxisnah und auf Augenhöhe. Das Team von Ostermann freut sich auf Ihren Besuch!

Kanten und Beschläge aus einer Hand

Ihre Projekte verdienen Perfektion bis ins Detail. Deshalb liefert Ostermann Ihnen nicht nur die passenden Kanten zu Ihren Oberflächen, sondern auch hochwertige Beschläge. So erhalten Sie alles aus einer Hand, perfekt abgestimmt und sofort ab Lager verfügbar. Das Messeteam freut sich darauf, Ihnen persönlich vorzustellen, wie Sie mit unseren Services kostbare Zeit sparen und Ihre Möbel dabei ganz nebenbei noch funktionaler gestalten.

Kleiner Raum – große Ideen: Das Tiny Haus

Im Tiny Haus präsentieret Ihnen Ostermann clevere Lösungen, die nur das Handwerk bieten kann. Erleben Sie, dass man auch in einer kleinen Küche nicht auf Komfort verzichten muss. Entdecken Sie, wie man mit hochwertigen Beschlägen und cleveren Ideen selbst auf wenig Fläche viel Stauraum, eine gemütliche Sitznische und sogar einen Arbeitsplatz unterbringt. Kurz und gut: Lassen Sie sich inspirieren, wie Sie mit intelligentem Design und hochwertigen Materialien Ihre Kreativität ganz groß rausbringen.

360° Vielfalt für Ihre Projekte

Egal welches Projekt Sie gerade im Kopf haben, bei einem Besuch am Messestand finden Sie garantiert die passende Lösung: ganz natürliche oder extrem aufmerksamkeitsstarke Oberflächen, neue Möbelgriffe, praktische Profile, Raumtrenner und Möbelleuchten. Für den Fall, dass Sie auch Küchen bauen, zeigt Ihnen Ostermann zudem Spülen, Armaturen, Abfalltrennsysteme sowie Stauraumlösungen von Kesseböhmer.

Ostermann zeigt, was es kann

Praxis zählt! An der Werkbank zeigt Ihnen Ostermann live, wie seine Produkte verarbeitet werden – von Kanten über Klebstoffe bis zu den Oberflächen. Holen Sie sich Tipps direkt vom Profi und erleben Sie, wie einfach und präzise die Verarbeitung gelingt. Das Team freut sich auf Ihre Fragen!

Alle Infos zur Messe finden Sie auch unter dem Suchbegriff „#Holzhandwerk“ auf der Website www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN