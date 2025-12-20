Neue ABS-Kanten mit Hirnholzdekoren

Die Master Oak-Dekore von Unilin beeindrucken nicht nur mit einer Optik und Haptik, die echtem Eichenholz oder Furnier täuschend ähnlich ist – sie wurden sogar mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet. Damit Sie als Tischler/Schreiner diese naturgetreuen Oberflächen im Sinne eines nachhaltig schönen Innenraumdesigns perfekt einsetzen können, bietet Ihnen OSTERMANN harmonisch abgestimmte ABS-Möbelkanten in Längsholz- und Hirnholzoptik. Für die lange Seite der Möbelplatte empfiehlt OSTERMANN die Längsholzkante, für die Stirnseiten die Variante in Hirnholzoptik. Natürlich lassen sich beide Ausführungen auch an allen vier Seiten der Platte anbringen. Alle Kanten liefert OSTERMANN in Kleinstmengen ab 1 Meter und in vielen Standardbreiten. Zusätzlich schneidet OSTERMANN jede 100 mm breite Kante individuell auf Ihre Wunschbreite zu.

Viel Service rund um die Kante

Sie möchten Ihre Wunschkante mit modernen Nullfugentechnologien verarbeiten? Kein Problem! Für die Verarbeitung mit Laser-, Heißluft- oder Near Infrared (NIR) Technologie beschichtet OSTERMANN Möbelkanten mit der perfekt auf die jeweilige Technologie abgestimmte TPU-Nullfugenfunktionsschicht.

Alles aus einer Hand

Sparen Sie Zeit und Geld und bestellen Sie Ihre Möbelkanten am besten gleich zusammen mit vielen anderen Materialien für den Möbelbau. Denken Sie hier zum Beispiel an die passenden Reiniger und Schmelzkleber für Ihre Kantenanleimmaschine! Oder an das breite Sortiment an Beschlägen. Bei Bedarf können Sie bei OSTERMANN zudem zahlreiche Möbelelemente, wie Möbelrollläden, Schubkästen oder Glasrahmen und lineare Möbelleuchten online auf Maß konfigurieren und bestellen.

Alle Informationen zum neuen Service finden Sie unter dem Suchbegriff „#Highlights01" auf der OSTERMANN-Website

