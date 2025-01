Messe „Handwerk 2025“ in Wels – Ostermann lädt Sie herzlich ein!

Endlich wieder Messe in Österreich! … Es ist viel zu lange her, seit wir uns zuletzt in dieser besonderen Atmosphäre treffen konnten. In der Zwischenzeit hat sich bei Ostermann einiges getan – und zwar nicht nur in der Welt der Möbelkanten! Am Ostermann-Stand erwartet Sie daher eine Vielzahl an Produkten, Lösungen und Ideen:

Die große Kantenwand – Lassen Sie sich von der Vielfalt der aktuellen Farben und Dekore begeistern.

Echtholz- und Linoleumkanten – Erleben Sie die Unterschiede und spüren Sie die Qualität. Hier ist Anfassen ausdrücklich erwünscht!

Mehr als nur Kanten – Ob Klebstoffe, Reiniger (jetzt auch von Riepe), Beschläge, Möbelleuchten oder maßgefertigte Holzschubkästen und Möbelfronten – wir bieten Ihnen die ganze Bandbreite an Lösungen für den modernen Möbelbau. Auch unser großes Sortiment an Möbelgriffen – mit vielen neuen Designgriffen – ist einen Besuch wert!

Neue Möbelkanten für Ihre kreativen Ideen

Die Messe in Wels ist eine perfekte Gelegenheit, um die Kanten zu den neuesten Kollektionen der Plattenhersteller live zu entdecken – darunter die aktuelle Egger-Kollektion Dekorativ 24+ und die brandneue Design-Kollektion 2025-2028 von Pfleiderer. Auch Kantenneuheiten von FunderMax, Kronospan und Kaindl dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Ein Trend, der überall sichtbar ist, sind extrem matte Oberflächen – sowohl bei den Unis als auch bei den Dekoren.

Linoleum – Nachhaltigkeit trifft Design

Mit seiner edelmatten Optik und weichen Haptik ist Linoleum ein Highlight für alle Sinne. Das Messeteam zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Linoleummöbel perfekt umsetzen – mit Linoleumkanten, auf Maß konfektionierten Oberflächen oder gleich mit einbaufertigen Fronten.

Oberflächen, die begeistern

Für Liebhaber natürlicher Oberflächen hat Ostermann ein weiteres Highlight im Messegepäck: die Moos-Oberfläche. Sie ist nicht nur ein schallabsorbierender und das Raumklima fördernder Blickfang, sondern auch eine nachhaltige Wahl. Ostermann präsentiert Ihnen diese und weitere Naturoberflächen sowie die vielseitig einsetzbaren Sibu-Dekore im anschaulichen Oberflächen-Würfel.

Holzschubkästen & weitere Produkte auf Maß

Kennen Sie eigentlich schon die große Auswahl an Holzschubkästen? Wenn nicht, stellen wir Ihnen diese anhand der digitalen Konfiguratorwelt gerne persönlich vor! Gestalten Sie Ihre Favoriten einfach mal probeweise online und bestellen Sie Holzschubkästen passgenau nach Ihren Bedürfnissen. Gleiches gilt für viele weitere Produkte – vom Möbelrollladen bis zum Glasrahmen.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren!

Das Messeteam freut sich darauf, Sie persönlich zu begrüßen und gemeinsam mit Ihnen in die faszinierende OSTERMANN-Welt für den modernen Möbelbau einzutauchen. Treffen Sie das Team vor Ort, entdecken Sie neue Produkte, tauschen Sie sich aus und lassen Sie sich von den Ideen begeistern. Das Team von Ostermann freut sich auf Ihren Besuch!

Alle Infos zur Messe finden Sie auch unter dem Suchbegriff „#Handwerk2025“ und unter www.ostermann.eu

Quelle: Ostermann