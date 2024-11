WEBUILD Energiesparmesse 2025: Erfolgreiche Buchungslage für Jubiläumsveranstaltung

Im Heiz- und Energietechnikbereich in Messehalle 20 sind aktuell noch drei Plätze verfügbar. Die Präsentationsflächen der Baubranche in Halle 19 sind vollständig belegt. Die Messehalle 21 beheimatet den Sanitär- und Installationstechnikbereich und ist bis auf wenige Restplätze bereits gut gefüllt. Die SHK-Fachtage von Mittwoch, 5. März bis Freitag, 7. März 2025 werden weiter ausgebaut.

„Die WEBUILD Energiesparmesse bringt an den Fachtagen die relevanten Akteure der Branchen zusammen und bietet den Rahmen für persönliche Gespräche und den fachlichen Austausch“ , so Dir. Mag. Robert Schneider, Geschäftsführer Messe Wels. Eine Gelegenheit zum Branchentalk bietet etwa der gesellige Heringsschmaus am Mittwoch, 5. März, zu dem die Messe Wels gemeinsam mit Oase Bad in Halle 21 einlädt. Am Donnerstag findet in Halle 20 die „Lange Nacht der Installation“ statt – ein exklusiver Partnerabend für den fachlichen Austausch mit Vertretern der Industrie in gemütlicher Atmosphäre.

Mit Bussen zum Branchentreffpunkt

Für die An- und Abreise stehen an diesen beiden Tagen organisierte Busreisen aus Niederösterreich, Tirol, Steiermark und Salzburg zur Verfügung. In Kooperation mit ausstellenden Unternehmen bietet die Messe Wels über aktuell zehn verschiedene Routen eine kostenlose und bequeme Möglichkeit zum Besuch der wichtigsten Branchenplattform des Landes an. Ob Hollabrunn, Alland, Sankt Vallentin, Knittelfeld, Stainach, Schladming, Hall/Tirol, Innsbruck Bischofshofen – viele Wege führen am 5. und 6. März im Bus nach Wels.

Rund 30 innovative Erstaussteller

Auf der WEBUILD Energiesparmesse 2025 präsentieren sich rund 30 Unternehmen erstmalig in Wels. Dazu zählen etwa E.C.A Serel (Heizkörper, Sanitärkeramik), ALUMERO (Montagesysteme für PV-Anlagen), Abora Energy (PV, Solarthermie) und FAMI (Fahrzeugeinrichtung und -ausbau für Montage- und Servicefahrzeuge).

Fokus E-Mobilität

Abgerundet wird das Portfolio der WEBUILD Energiesparmesse Wels 2025 durch Präsentationen rund um die Elektromobilität. So sind etwa neue E-Fahrzeug-Modelle zu sehen, die sowohl durch Design als auch durch Technologie überzeugen. Interessierte haben die Möglichkeit, vor Ort ihre Fragen an Expert:innen des OÖ Energiesparverbands und des EMC – ElektroMobilitätsClub Österreichs zu richten.

Die WEBUILD Energiesparmesse 2025 ist sowohl Plattform für Neuheiten und Innovationen als auch der wichtigste Treffpunkt Österreichs für Networking und Austausch in der Branche.

40 Jahre Energiesparmesse

Die Wurzeln der Energiesparmesse reichen zurück bis in das Jahr 1985, als die erste Fachausstellung in Gmunden – gegründet von Energiepionier, Vordenker und „Mr. EnergyGlobe“ Ing. Wolfgang Neumann – stattfand. In den Jahren darauf wurde die Messe zur renommierten Plattform für Fachleute und Interessierte, die sich mit Energieeffizienz befassen. Im Jahr 1991 fiel die Entscheidung, die Messe in Wels durchzuführen, was sich als wegweisend für die nachhaltige Entwicklung in der Region erwies.

WEBUILD Energiesparmesse Wels

Mi 5. – Fr 7. März 2025: SHK-Fachtage

Do 6. März 2025: Bau-Fachtag

Fr 7. – So 9. März 2025: Endkundentage

Öffnungszeiten: täglich von 9 – 17 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter www.energiesparmesse.at

Quelle: Messe Wels/Fotos Roland Pelzl