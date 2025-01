Vielfältiges Programm bei der KlimaZukunft Österreich

Am 24. Jänner ist es soweit: Drei Tage lang bietet die neue Messe KlimaZukunft Österreich allen Österreicher:innen in der MARX HALLE in Wien eine Plattform, die inmitten von Klimawandel, Nachhaltigkeit und der Etablierung eines umweltbewussten Lebens Orientierung schafft und inspiriert.

Mit einem umfangreichen Bühnenprogramm werden diese Ambitionen unterstrichen: „Uns war von Anfang an klar: Wir wollen nicht nur reden, sondern echte Lösungen aufzeigen, mit denen jede und jeder im Alltag etwas für die Umwelt tun kann“, erklärt die Initiatorin Doris Kraus. Aus diesem Grund hat die Veranstalterin mit ihrem Team zahlreiche namhafte Sprecherer:innen eingeladen und ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, das nicht nur vielfältige Informationen und wertvolle Inspirationen bietet, sondern auch praktische Lösungen für alle Fragen, Bedürfnisse und Lebenssituationen.

Doris Kraus, Initiatorin der KlimaZukunft Österreich;© Dima Levichev

Mehr als 80 Sprecher:innen mit über 120 Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops

Über 80 namhafte nationale sowie internationale Expert:innen bieten auf insgesamt drei Bühnen Einblicke in spannende Umweltthemen. Im Fokus steht dabei stets die Frage, was jede und jeder Einzelne für die Umwelt tun und wie Klimaschutz alltagsnah umgesetzt werden kann. Ob nachhaltiges Wohnen und Bauen, umweltfreundliches Reisen, Energie sparen, E-Mobilität, Smart Cities, Ernährung und Gesundheit, Green Jobs oder der Einsatz von KI und anderen Technologien – mehr als 120 Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops zeigen konkrete Lösungen und innovative Ansätze auf und bieten praxisnahe Tipps.

Einige ausgewählte Programm-Highlights auf einen Blick:

In ihrem Vortrag zeigt Elina Stanek die Potenziale Künstlicher Intelligenz bei der Anpassung an den Klimawandel auf.

die Potenziale Künstlicher Intelligenz bei der Anpassung an den Klimawandel auf. Intelligente Stromnetze, sogenannte Smart Grids, sind auf dem Vormarsch. Einblicke in deren Entwicklung und Vorteile bietet Christoph Wanzenböck .

. Wie können Gärten klimafit und in Anbetracht zunehmender Extremwetterereignisse widerstandsfähiger gemacht werden? Darüber spricht Petra Hirner .

. Johannes Zeininger gibt spannende Insights in das Thema klimafreundliche Stadtplanung und die Schaffung grüner Oasen im urbanen Raum.

gibt spannende Insights in das Thema klimafreundliche Stadtplanung und die Schaffung grüner Oasen im urbanen Raum. Christian Baumgartner zeigt auf, wie man klimafreundlich die Welt bereist.

zeigt auf, wie man klimafreundlich die Welt bereist. Martijn Kiers spricht über vernetzte Verkehrssysteme, sogenannte Smart Cities, und stellt dabei innovative Technologien für den urbanen Raum der Zukunft vor.

spricht über vernetzte Verkehrssysteme, sogenannte Smart Cities, und stellt dabei innovative Technologien für den urbanen Raum der Zukunft vor. Der Influencer Felix Krainer beschreibt, wie man vom Stillstand ins Tun kommt und Umweltschutz als erfüllende Alltagsaufgabe gestalten kann.

beschreibt, wie man vom Stillstand ins Tun kommt und Umweltschutz als erfüllende Alltagsaufgabe gestalten kann. Markus Böckle gibt Einblicke in das brisante Thema Angst vor dem Klimawandel.

gibt Einblicke in das brisante Thema Angst vor dem Klimawandel. Über effizientes Energiesparen in den eigenen vier Wänden und nützliche Tipps und Tricks referiert Barbara Hettegger .

. Manuela Lindlpower wird über Green Jobs und Karrierechancen in einer nachhaltigen Wirtschaft sprechen.

E-Bike-Teststrecke und E-Auto Probefahrten

An die 100 Aussteller bieten darüber hinaus die Möglichkeit, sich persönlich zu individuellen Themen beraten zu lassen.

Zum gehaltvollen Programm zählen außerdem weitere Highlights wie eine E-Bike-Teststrecke und E-Auto-Probefahrten, Fashion-Shows, bei denen nachhaltige Mode gezeigt wird, sowie Workshop-Areas.

Weitere Informationen zum Programm und den Sprecher:innen stehen unter www.meineklimazukunft.com/Programm zur Verfügung. Tickets sind ebenfalls erhältlich und können unter www.meineklimazukunft.com/Tickets erworben werden.

Die neue Messe KlimaZukunft Österreich bietet vom 24. bis 26. Jänner 2025 ein umfassendes und vielfältiges Programm. © Unsere KlimaZukunft

Weitere Informationen finden Sie unter www.meineklimazukunft.com

Quelle: KlimaZukunft Österreich