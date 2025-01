Matratzen Recycling Deutschland: Fachverband Matratzen-Industrie setzt Maßstäbe

Jährlich werden in Deutschland etwa 6,2 Millionen Altmatratzen entsorgt, 95 % der enthaltenen Wertstoffe werden noch immer verbrannt – ein Zustand, der in Zeiten des Klimawandels nicht länger hinnehmbar ist. Die Einführung eines EPR-Systems durch die PRO soll einen Paradigmenwechsel bewirken: Sie schafft Planungs- und Investitionssicherheit für alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette und setzt Impulse für Forschung und Entwicklung in den Bereichen Recyclingtechnologien und Kreislaufdesign. Dies sind entscheidende Schritte, um Ressourcen zu schonen und die Transformation hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Mit der PRO will der Fachverband aktiv an der Entwicklung zukünftiger Regelungen mitwirken und praxisorientierte Lösungen sicherstellen, die auch als Vorbild für andere Branchen dienen können. Der Verband und seine Mitglieder setzen damit ein klares Signal: Die Kreislaufwirtschaft in der Matratzenindustrie ist nicht länger ein Zukunftsthema – sie wird jetzt Realität.

Quelle: Fachverband Matratzen-Industrie