Feierliche Verleihung des Kommerzialrat-Titels an Harald Künzle

Harald Künzle engagiert sich seit 2015 in der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) für den Vorarlberger Einrichtungsfachhandel und steht der Berufsgruppe seit 2018 als Obmann vor. In der WKV ist er unter anderem Mitglied des Wirtschaftsparlaments, der Spartenkonferenz und verschiedener Fachgremien und gilt als anerkannter Experte und verlässlicher Interessenvertreter seiner Branche auf Landes- und Bundesebene.

Als Geschäftsführer der reiter design GmbH mit Standorten in Weiler und Innsbruck beschäftigt Künzle rund 30 Mitarbeitende und hat das Unternehmen zu einem führenden Premiumhändler im Einrichtungsfachhandel entwickelt. Besonderes Augenmerk legt er auf die Lehrlingsausbildung: Er ist Mitinitiator von Lehrlingswettbewerben wie dem „Smart Video Champion“ und „Junior Sales Champion“, engagiert sich im Kompetenzcheck für Lehrlinge und wirkt in Lehrabschlussprüfungen mit.

Über die Wirtschaft hinaus setzt Künzle Akzente im Kulturbereich: Als Vorstandsmitglied des Kunstfestivals „Lichtstadt Feldkirch“ bringt er im Zweijahresrhythmus viele kunstinteressierte Besucherinnen und Besucher nach Vorarlberg.

Sein vielfältiges Engagement für Wirtschaft, Ausbildung und Kultur unterstreicht die besondere Bedeutung dieser Auszeichnung.

KommR Harald Künzle bei der Verleihung mit Staatssekretär Alexander Pröll

Quelle: WKV/Foto: BKA/Valentin Brauneis