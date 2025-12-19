ADA: Rückblick 2025 und Ausblick 2026 – Stabilisierung, interne Strukturen und enger Schulterschluss mit dem Handel

„2025 war ein intensives Jahr für die gesamte Branche – das haben wir deutlich gespürt“ , blickt CEO Nikolaus Szlavik zurück. „Wir haben uns auf die Themen konzentriert, die uns als Unternehmen stabil machen: klare Prozesse, ein verständliches Sortiment und eine verlässliche Lieferfähigkeit. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen, aber wir sind ein gutes Stück weitergekommen. 2026 setzen wir diesen Weg fort – mit viel Nähe zum Handel und einem klaren Fokus auf Qualität und Verlässlichkeit.“

CEO Nikolaus Szlavik und CFO Michael Wibmer führen ADA durch die Neuausrichtung

Rückblick 2025: Die wichtigsten Meilensteine

• Vertrieb & Organisation: Marktbetreuung neu gedacht

2025 stellte ADA die Vertriebsorganisation neu auf. Unter Director Sales Christoph Grabner wurde der Außendienstbereich im DACH-Raum neu strukturiert und ein eigenes Key Account-Team gegründet, um eine noch bessere Betreuung der Geschäftspartner zu gewährleisten. Der Handelsservice erfolgt seit diesem Jahr sortimentsübergreifend über alle Warengruppen hinweg. Vertriebspartner profitieren dadurch von einheitlichen Zuständigkeiten und schnelleren Abstimmungen.

• Produktion & Operations: Bettenwerk Anger neu aufgestellt

Ein zentraler Schritt war die Neustrukturierung des Bettenwerks in Anger im Sommer 2025. Mit der Bündelung der Fertigung in einer Halle und der Umstellung auf Linienproduktion wurden Prozesse gestrafft, die Durchlaufzeit reduziert und Abläufe besser planbar. Ergänzt wird die österreichische Produktion durch die Werke in Körmend, Nova und Zalaegerszeg sowie den Standort Salonta in Rumänien.

• Strategie & Marktposition: ONE ADA

Zur M.O.W. 2025 präsentierte ADA erstmals den neuen strategischen Rahmen „ONE ADA – Starke Wurzeln. Stabiler Partner.“ Dahinter stehen einheitliche Standards, klar definierte Abläufe und eine zentrale Steuerung über 5 Werke hinweg. Jedes Produkt soll dieselbe ADA-DNA tragen, unabhängig davon, wo es gefertigt wird. Für den Handel bedeutet das: mehr Verbindlichkeit, mehr Transparenz und ein einheitlicher Markenauftritt.

Das neue Bettenwerk in Anger: Seit Sommer 2025 laufen die Prozesse in zentralisierter Linienfertigung

• Marke: German Brand Award stärkt ADA Mindful Living

Ein Höhepunkt war die Auszeichnung des ADA Mindful Living Markenauftritts mit dem German Brand Award 2025. Die Marke ergänzt das bestehende Portfolio aus Handels- und Lizenzmarken und steht für ein achtsames Lebensgefühl, regionale Qualität und zeitloses Design steht.

• Employer Branding: Erfolge beim Bundeslehrlingswettbewerb

Ein starkes Signal kam aus der Nachwuchsarbeit: Beim Bundeslehrlingswettbewerb 2025 erreichten ADA Lehrlinge den 1. und 2. Platz. „Im handwerklichen Bereich wird es zunehmend schwieriger, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Dieses Phänomen sehen wir vor allem bei den für uns so wichtigen Berufen wie Tapezierer:innen“, so Michael Wibmer, CFO der ADA Möbelwerke. „Deshalb investieren wir gezielt in die eigene Ausbildung. So halten wir unser Know-how im Unternehmen und stellen sicher, dass unsere handwerkliche Qualität auch langfristig gesichert ist.“ ¬

Ausblick 2026: Nähe zum Handel, Digitalisierung und Sortimentsharmonisierung

• Messepräsenz & Austausch mit Handelspartner:innen

2026 wird ADA auf wichtigen Branchenevents präsent sein, darunter die Wohnen & Interieur in Wien, die Partnertage Ostwestfalen und die M.O.W. in Bad Salzuflen sowie einigen weiteren Verbandsmessen. Im Fokus steht dabei der Austausch und die noch engere Vernetzung mit dem Handel.

• Digitalisierung & Prozesse

ADA arbeitet weiter an digitalen Werkzeugen für Produktdaten, Visualisierungen und Services. So werden zukünftig interne Abläufe beschleunigt und eine effizientere Zusammenarbeit mit dem Handel geschaffen. Auch die Händlerlogistik wird weiterentwickelt – mit optimierten Prozessen, neuen Servicepaketen und erweiterten Dropshipping-Optionen, die eine direkte und deutlich schnellere Lieferung ermöglichen.

• Sortimentsharmonisierung: Von ALINA zu ADA Mindful Living

Mit der schrittweisen Integration der ALINA-Modelle in ADA Mindful Living führt ADA zwei Sortimentslinien zusammen. So entsteht eine klar strukturierte Kollektion über alle Preisklassen hinweg.

Wirtschaftlich blickt ADA vorsichtig optimistisch ins Jahr 2026. Eine Stabilisierung des Marktes wird eher im zweiten Halbjahr erwartet. „Am Ende zählt, was beim Handel und am POS ankommt“, betont Szlavik. „Wir arbeiten Schritt für Schritt weiter – mit Klarheit, Fokus und dem Anspruch, für unsere Partner verlässlich zu bleiben.“

Quelle: © ADA