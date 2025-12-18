MMFA-Trends 2026: Innovationen und Kreativität als Leitprinzipien

Die Branche ist bestrebt, den Kundenwünschen nach Komfort, Nachhaltigkeit und Leistung gerecht zu werden, was eine anhaltende Verlagerung hin zu nutzerorientierten und umweltbewussten Wohnräumen widerspiegelt – wobei Innovationen und Kreativität weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Amorim Cork Solutions

Komfort für alle Sinne

Authentizität bleibt auch 2026 die vorherrschende Designsprache. Holz- und Steindekore dienen weiterhin als Inspiration, doch liegt ein stärkerer Nachdruck auf authentischen Texturen und nuancierten Details, die die Unvollkommenheiten der Natur nachahmen. Gebürstete Finishes, tiefe Prägungen und ultramatte Oberflächen sorgen für ein authentisches, taktiles Erlebnis, das das Gefühl von echtem Holz und Stein nachempfindet und das strukturelle Aussehen des Bodens verstärkt.

Im Jahr 2026 sind Komfort unter den Füßen und Trittschallreduzierung genauso wichtig wie die optische Attraktivität. Die MMFA-Mitglieder verzeichnen eine steigende Nachfrage nach mehrschichtigen Konstruktionen, die durch elastische Materialien Weichheit, Wärme und Schallabsorption bieten. Dies wird durch die Verwendung von Trittschalldämmung, innovativen Klick-Systemen, Fugentechnologie und Fußbodenheizungskompatibilität erreicht, die Innenräume leiser und die Verlegung nahtloser machen, ohne dabei Abstriche bei der Optik zu machen. Diese Entwicklungen tragen dem zunehmenden Einsatz von mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen in multifunktionalen Wohnräumen Rechnung, wo Leistung und Komfort Hand in Hand gehen müssen.

Aspecta Modera-RC55-XXL-Plank

Ästhetik trifft auf Kreativität

Beliebte Farbpaletten finden sich im gesamten Spektrum der Holztöne, darunter Rohholz, Honig, Hellbrauntöne und geräucherte Finishes. Diese neutralen, beruhigenden Farbtöne harmonieren mit biophilen Innenräumen, die aufgrund ihrer Wärme und Vertrautheit bei Verbrauchern zunehmend beliebt sind. Auch zeitgenössische Farbtöne wie Sandgrau, Creme und Greige liegen im Trend und spiegeln die Beliebtheit von naturinspirierten Designs wider, die mit modernen Produktionstechnologien interpretiert werden.

Eine wachsende Vielfalt an Formaten und Verlegemustern lässt Fischgrätmuster sowie breite und lange Dielen als Ausdruck von Individualität und kreativer Freiheit hervorstechen. Neben Chevron- und Fliesenmustern ergänzen diese Designs eine Vielzahl von Innenräumen und unterstreichen sowohl die Vielseitigkeit als auch den ästhetischen Reiz von mehrschichtigen modularen Fußbodenbelägen. Einige Unternehmen erweitern ihr Angebot an modularen Fußbodenbelägen sogar auf Wände. So werden neue Gestaltungsmöglichkeiten für ein stimmiges Interieur geschaffen, bei dem das gleiche Dekor für Böden und Wände verwendet werden kann, was fantasievolle und flexible Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Nachhaltigkeit im Fokus

Der Wunsch nach Naturnähe beschränkt sich nicht nur auf die Oberflächen – zirkuläre Merkmale sind ein integraler Bestandteil der Produktentwicklung und keine optionalen Zusatzfunktionen. Die Mitglieder des MMFA investieren weiterhin in recycelbare Materialien, biobasierte Komponenten und umweltfreundlichere Produktionsmethoden. Transparenz bei der Beschaffung und Überlegungen zum Lebenszyklus sind unerlässlich geworden, um das Vertrauen der Verbraucher zu erhalten und die regulatorischen Erwartungen zu erfüllen. Der Trend zu ökoeffizientem Design sorgt dafür, dass die Branche auch weiterhin ästhetische Ambitionen mit ökologischer Verantwortung in Einklang bringt.

Hamberger 549125 DISANO LifeAqua LA XL 4V Gebirgseiche Honig

In der Praxis äußert sich dies in einem größeren Interesse an PVC-freien Bodenbelägen. Auch natürliche Materialien wie Kork gewinnen aufgrund ihrer positiven Umweltbilanz zunehmend an Bedeutung. Mit einem stärkeren Bewusstsein für die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft über den gesamten Lebenszyklus hinweg streben sowohl Verbraucher als auch Hersteller nach Produkten, die entweder Recyclingmaterialien enthalten oder leicht recycelt werden können.

LiCo Fibrano 201976 SupremeOakLight

Materialinnovationen und Langlebigkeit

Die Hersteller erforschen auch weiterhin Hybridlösungen, die die besten Eigenschaften verschiedener Materialien vereinen. Kombinationen aus Kork, PVC-freien und Hartkernbodenbelägen (SPC) bieten ein neues Maß an Formbeständigkeit, Komfort und Nachhaltigkeit. Das Streben nach fortschrittlichen Systemen unterstreicht das Engagement der MMF-Branche für technische Exzellenz und nutzerorientierte Innovationen.

Dies wirkt sich auch auf die Langlebigkeit aus, die nach wie vor eine zentrale Erwartung der Kunden ist. Verbesserte Verschleißschichten, kratzfeste Oberflächen und wasserfeste Eigenschaften bestimmen weiterhin die Premium-Leistung von mehrschichtig modularen Bodenbelägen. Der Trend zu vielseitigen, langlebigen Bodenbelägen ist sowohl dem Einsatz in Wohnumgebungen als auch im Gewerbebereich zuträglich und wird den Vorlieben der Verbraucher gerecht, während die Umweltverträglichkeit gleichzeitig verbessert wird.

Authentizität trumpft

Insgesamt dürfte das Jahr 2026 dafür Sorge tragen, dass mehrschichtig modulare Fußbodenbeläge zu einer Bodenbelagslösung werden, die über das Oberflächendesign hinausgeht. Durch die Kombination von taktiler und visueller Authentizität, Komfort, Langlebigkeit und nachhaltigen Innovationen positionieren die MMFA-Mitglieder ihre Produkte weiterhin als zukunftssichere Wahl für moderne Wohnumgebungen. Dank der gemeinsamen Fokussierung auf Innovationen und Nachhaltigkeit sollen diese Entscheidungen zu gesünderen, ruhigeren und ökologisch verantwortungsvolleren Innenräumen in ganz Europa und darüber hinaus beitragen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mmfa.eu

Quelle MMFA/Fotos: © Hersteller