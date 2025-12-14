SWISS KRONO präsentiert wasserfeste Innovationen auf der DOMOTEX 2026

Wasserfeste Böden aus Holz – konsequent weiterentwickelt

SWISS KRONO hat in den letzten Jahren kontinuierlich an der Entwicklung wasserfester Bodenlösungen gearbeitet. Das Ergebnis: Ein wachsendes Portfolio an holzbasierten Böden, die zu 100 % wasserfest sind. Diese Entwicklung folgt einem klaren Prinzip – SWISS KRONO richtet sich konsequent nach den Bedürfnissen der Kunden und setzt entsprechende Schwerpunkte in der Produktentwicklung.

Die wasserfesten Lösungen funktionieren dort, wo sie gebraucht werden: in Küchen, Bädern und gewerblichen Nassbereichen. Sie kombinieren die natürliche Optik von Holz mit technischer Zuverlässigkeit – entwickelt für den täglichen Einsatz.

Neuheiten auf der DOMOTEX 2026

In Halle 20, Stand B40, präsentiert SWISS KRONO die neuesten Entwicklungen: Bewährte Kollektionen werden um neue Dekore erweitert, neue wasserfeste Kollektionen werden präsentiert. kiwi now zeigt exklusive Neuheiten. Und COREPEL präsentiert eine neue Generation von Bodenlösungen – komplett neu entwickelt, um den aktuellen Marktanforderungen gerecht zu werden. Mit artureon WOOD stellen wir unseren 100% wasserfesten und 100% recyclebaren Designfussboden mit Echtholzoberfläche vor.

Besucher können die Produkte vor Ort erleben und sich von der Qualität überzeugen – ein direkter Einblick in die Arbeit eines Unternehmens, das auf kontinuierliche Weiterentwicklung setzt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.swisskrono.com

Quelle: SWISS KRONO