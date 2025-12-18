Farbe des Jahres 2026: „Cloud Dancer“ – STRASSER Steine erneut Vorreiter

Alpinova alba

Alpinova steht für eine neue Generation von Oberflächenmaterialien: Das von STRASSER Steine entwickelte RE-STONING-Material vereint Design, Innovation und Nachhaltigkeit in einzigartiger Weise. Bestehend zu 90 Prozent aus recyceltem Naturstein und/oder Feldspat, ergänzt durch ein hochwertiges Bindemittel, entsteht ein geschlossener Materialkreislauf, in dem selbst gebrauchte Alpinova- und Natursteinarbeitsplatten wieder in die Produktion zurückgeführt werden können.

In der Farbvariante alba zeigt sich Alpinova besonders ruhig und soft – ein gebrochenes Weiß mit hoher gestalterischer Vielseitigkeit. Alpinova alba vene ergänzt diese Zurückhaltung um feine, dezente Adern, die zusätzliche Tiefe und Lebendigkeit verleihen. Beide Varianten überzeugen durch ihre matte Anmutung und eine angenehme Haptik.

Alpinova alba vene

Die Farben alba und alba vene sind nicht nur als Arbeitsplatten erhältlich, sondern können auch für Alpinova cubo eingesetzt werden – das monolithische Kücheninsel-Konzept von STRASSER Steine. Dabei wird die Kücheninsel vollständig mit Alpinova ummantelt und erscheint wie aus einem einzigen Block gefertigt. Das Ergebnis ist eine reduzierte Formensprache, die modernes Küchendesign neu interpretiert.

Mit Alpinova alba und Alpinova alba vene beweist STRASSER Steine einmal mehr seinen Anspruch, Designtrends nicht nur aufzugreifen, sondern ihnen voraus zu sein.

Alpinova cubo alba vene

Weitere Informationen finden Sie unter www.strasser-steine.at

Quelle: STRASSER Steine GmbH