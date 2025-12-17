Die Schönheit der richtigen Balance: Natürliche Texturen und nachhaltiges Design prägen die Fußböden von 2026

Die Natur im eigenen Zuhause

Laminatböden werden auch 2026 nach wie vor die wachsende Vorliebe der Verbraucher für ruhige, ausgewogene Innenräume widerspiegeln, die von der Natur inspiriert sind. Eiche gibt in puncto Design weiterhin den Ton an. Ebenfalls vorherrschend sind daneben wärmere und neutralere Farbtöne wie Greige, eine raffinierte Mischung aus Grau und Beige, sowie Honig-, Sand-, Rauch- und Naturholztöne. Die Nachfrage nach Weiß und traditionellem Grau nimmt weiter ab und weicht natürlichen Farbtönen, die für ein einladendes Ambiente sorgen.

Neben Eiche gewinnen auch andere Holzarten wie Kastanie und Akazie wegen ihres unverwechselbaren Charakters und ihrer Wärme zunehmend an Bedeutung. Matte und ultramatte Oberflächen unterstreichen die Authentizität dieser Designs und sorgen für eine realistische Holzoptik, die die Grenze zwischen Laminat und echtem Holzfußboden verschwimmen lässt. Derweil werden auch Marmor- und Steineffekte aufgrund ihrer strukturierten Optik und ihrer raffinierten Eleganz immer beliebter, was durch Fortschritte in der Digitaldrucktechnologie ermöglicht wird. Zusammen spiegeln diese Trends den minimalistischen, leicht skandinavisch inspirierten Stil wider, der moderne Innenräume prägt.

Boden von Swiss Krono

Von Dielen zu Mustern

Die Nachfrage nach langen und breiten Dielen steigt weiter an, wodurch offene und zusammenhängende Räume entstehen, die moderne Interieurs aufwerten. Diese Formate bieten ein nahtloses, hochwertiges Erscheinungsbild, während klassische Dielengrößen nach wie vor eine starke und zuverlässige Wahl auf dem Markt darstellen. Designbewusste Verbraucher schätzen auch geometrische Verlegearten wie Fischgrät- und Chevronmuster wegen ihrer unverwechselbaren und raffinierten Optik. Hochglänzende Oberflächen behalten ihre Anziehungskraft, sorgen für elegante Reflexionen und bilden einen raffinierten Kontrast zu matten und ultramatten Oberflächen. Damit beweisen sie, dass Laminat klassischen Stil und modernen Minimalismus erfolgreich miteinander verbinden kann.

Boden von Camsan

Auf Langlebigkeit ausgelegt

Bei der Entwicklung von Laminatböden geht es nicht nur um Ästhetik. Wasser-, Kratz- und Fleckenbeständigkeit sind mittlerweile Standardmerkmale der meisten hochwertigen Kollektionen und gewährleisten eine lange Lebensdauer im täglichen Gebrauch. Fortschrittliche Klicksysteme beschleunigen und vereinfachen die Verlegung, während verbesserte Unterlagsbahnen und optionale integrierte Schalldämmung sowohl den Komfort als auch die Funktionalität erhöhen. Außerdem werden Anti-Fingerprint-Technologien integriert, um langfristig ein sauberes und elegantes Aussehen zu gewährleisten. Diese Fortschritte machen Laminat zu einer idealen Wahl für vielfältige Umgebungen, darunter Wohnhäuser, Büros und Gastronomiebereiche.

Boden von Berryalloc

Umweltfreundliches Design

Laminat gehört bereits zu den nachhaltigsten Bodenbelägen, da der Kern aus einem nachwachsenden Rohstoff besteht: Holz. Nachhaltigkeit steht bei Innovationen im Bereich von Laminatfußböden weiterhin im Mittelpunkt. Die Mitglieder des EPLF verwenden zunehmend Recyclingmaterialien, investieren in zirkuläre Produktionsprozesse und verbessern die Energieeffizienz. Der Fokus auf Ressourceneinsparung, Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit bestätigt die Rolle von Laminatfußböden als verantwortungsbewusstes und zukunftsorientiertes Material. Ökodesign-Prinzipien wie Ressourceneffizienz, Recyclinganteile und Langlebigkeit prägen neue Kollektionen, die Stil und Nachhaltigkeit ohne Kompromisse vereinen.

Bezahlbare Qualität auf einem sich wandelnden Markt

Auf dem umkämpften Markt für Bodenbeläge ist Laminat führend, da es Erschwinglichkeit, Langlebigkeit und nachhaltige Leistung vereint. Laminat bleibt aufgrund seines authentischen Aussehens, der europäischen Fertigungsstandards und seiner zuverlässigen Leistungsfähigkeit eine beliebte Wahl bei Verbrauchern. Mit den Fortschritten in der Oberflächentechnologie und einem erneuten Fokus auf Ökodesign verspricht das Jahr 2026 ein Jahr zu werden, in dem Laminatfußböden erneut beweisen, dass Stil und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.

Auch im Jahr 2026 engagieren sich die EPLF-Mitglieder weiterhin dafür, die Zukunft des Innendesigns durch Innovationen, Handwerkskunst und Verantwortung zu gestalten und sicherzustellen, dass Laminatfußböden auch weiterhin Vertrauen erwecken sowie Kreativität und Sorge für unseren Planeten vermitteln.

Quelle: EPLF