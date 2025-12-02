KI, Materialinnovationen und nachhaltiges Design: Patricia Urquiolas „among-all“ auf der Heimtextil 2026

Mit „among-all“ präsentiert Patricia Urquiola auf der Heimtextil 2026 eine neue Design-Installation in der Halle 3.0. Besucher*innen gestalten den Raum aktiv mit. Ihre Bewegungen werden durch KI Teil der Inszenierung. Patricia Urquiola zeigt dabei, wie Textilien als transformative und intelligente Materialien fungieren. Sie verbinden Handwerk, Technologie, Textur und Struktur. Damit bilden Textilien die Schnittstelle zwischen Menschen, Materialien und Maschinen.

„among-all“ zeigt die vielfältigen Möglichkeiten von Textilien – von weichen, fließenden Oberflächen bis hin zu strukturellen und starren Formen. Und verdeutlicht, wie Stoffe Räume, Gesten und Interaktionen gestalten können. Es ist das zweite Kapitel einer fortlaufenden Erkundung des textilen Denkens. Im Kern spiegelt die Installation Patricia Urquiolas Forschung zu Materialinnovation und Nachhaltigkeit wider. Sie zeigt, wie der Lebenszyklus von Materialien von Anfang an in den Designprozess eingebettet werden kann. Was zu zirkuläreren und verantwortungsvolleren Formen der Kreation führt.

„Ich freue mich sehr, 2026 mit ‘among-all’ wieder auf der Heimtextil zu sein, dem zweiten Kapitel unserer laufenden Erforschung des textilen Denkens. Diese neue Landschaft hört zu und reagiert. Sie lädt Besucher*innen ein, den Raum durch ihre Präsenz sanft zu aktivieren“ , sagt Patricia Urquiola.

KI stellt menschliche Interaktion in den Mittelpunkt

Ein 3D-gedrucktes Portal von Caracol – produziert mit der robotischen Plattform Heron AM aus ECONYL® Chips von Aquafil – begrüßt Besucher*innen in eine zukunftsorientierte Design-Welt. Eine große LED-Wand mit Bewegungssensoren erfasst Bewegung und verwandelt Besucher*innen mit KI in Hybridwesen. Das Element verbindet Körper und Technologie zu einem immersiven Erlebnis.

Nachhaltiges Design mit zirkulären Materialien

Zudem stellt eine hybride Skulptur einen Materialkontrast zu den synthetischen Fasern her und unterstreicht den zirkulären Anspruch des Projekts: Sie wurde aus Ohoskin gefertigt, einem italienischen Textilmaterial aus Orangennebenprodukten, das als nachhaltige und leistungsfähige Lederalternative konzipiert wurde. Ausgebreitete Teppiche formen organische Landschaften aus Textur und Farbe auf dem Boden. Sie bestehen aus Webkanten und Produktionsresten von 13RUGS by rohi. Die Teppiche sind aus wollenen Webkanten gefertigt – Produktionsreste aus der Weberei von rohi textiles. Aus diesen gewebten Stoffrändern (Cimosa) sind zudem zwei hängende Gitterstrukturen gefertigt. Sie sind miteinander verbunden und formen offene, taktile Gerüste.

„among-all“ ist eine komplett neue Installation. Und zugleich eine Weiterentwicklung von „among-us“ der vergangenen Veranstaltung. Neben neuen Elementen transformiert Patricia Urquiola auch bestehende Designs. So erhält die Polsterskulptur „Giano“ einen neuen Bezug aus ECONYL® Garnen von cc-tapis. Und digitale Elemente entwickeln sich zu physischen Objekten. Die Design-Inszenierung blickt in die Zukunft, verbindet Materialien, Technologie und Interaktion. Besucher*innen werden zu Aktivatoren, die den Raum aktiv verändern. In Halle 3.0 der Heimtextil ist „among-all“ ein einmaliges interaktives Erlebnis.

Besucher*innen haben die Möglichkeit, im Architonic LIVE TALK von Patricia Urquiola persönlich über den Designprozess zu erfahren. Zudem geben geführte Touren durch das Areal Hintergrundinformationen zu den Materialien und Design-Elementen.

„among-all“ von Patricia Urquiola

Die Heimtextil 2026 findet vom 13. bis 16. Januar 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt