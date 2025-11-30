interzum forum italy und Xylexpo, zwei wichtige Termine im Juni für die Möbelzulieferkette

Mit dem Fokus auf Design, Komponenten, Materialien, Polsterungen und Lösungen für die Möbel-, Objekt- und Inneneinrichtungsbranche positioniert sich die Veranstaltung als zentraler Treffpunkt für Akteure aus den innovativsten und strategisch wichtigsten Segmenten der Branche.

Nur wenige Tage später – vom 9. bis 12. Juni – findet in Mailand-Rho die Xylexpo statt, die traditionsreiche Fachmesse für Holzverarbeitungstechnologien. Die zeitliche Nähe der beiden Veranstaltungen spiegelt eine gemeinsame Vision und die direkte Verbindung zwischen Designern und Produzenten wider. Die Achse Bergamo–Mailand bietet allen Besuchern eine konkrete Chance: Fachleute können sich innerhalb weniger Tage einen umfassenden Marktüberblick verschaffen und Einblicke in fertige Lösungen und Produktionstechnologien gewinnen.

„Die Synergie dieser beiden Veranstaltungen bietet der Branche eine einzigartige Gelegenheit, Trends zu analysieren, wichtige Marktteilnehmer zu treffen und die Entwicklung neuer Ideen zu beschleunigen “, so Thomas Rosolia, CEO der Koelnmesse Italia. „Insbesondere für die Besucher des interzum forum italy ist die zeitliche Nähe zur Xylexpo ein zusätzlicher Vorteil: Wer nach Bergamo reist, um Materialien, Komponenten und Designlösungen zu entdecken, kann seine Reise in Mailand fortsetzen und direkt ins Zentrum der Produktionstechnologien eintauchen. Eine nahtlose Verbindung, die Wissen erweitert, die Reiseplanung optimiert und ein umfassendes und stimmiges Facherlebnis ermöglicht.“

Alle relevanten Informationen finden unter www.interzum-forum.com und unter www.xylexpo.com

Quelle: Koelnmesse Srl