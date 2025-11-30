SEDDA erhält Austrian Interior Design Award 2025

Outdoorlounge GIBRALTAR von SEDDA

Eine hochkarätige Jury aus Architekten, Designern und Professoren der Sparten Architektur, Kunst und Design prämierte in der Kategorie Polstermöbel, die Outdoorlounge GIBRALTAR des oberösterreichischen Polstermöbelerzeugers SEDDA mit dem begehrten AIDA 2025 Award.

SEDDAs erstes Outdoor-Möbel besticht durch eine feminine und filigrane Anmutung, die in Zusammenarbeit mit dem Berliner Designer Sven Dogs entstanden ist. Die modulare Kollektion ist vielseitig planbar und bietet ein einzigartiges Komforterlebnis. Besonders charakteristisch sind die aufwändig verarbeiteten Rundrohr-Profile, die in ihrer doppelten Ausführung enorme Stabilität erzielen. Die Renaissance der klassischen Gurtung als Unterfederung, kombiniert mit ergonomisch perfekten Edelstahlgestellen und hochwertigen Sitz- und Lehnkissen, vermittelt den einzigartigen SEDDA Sitzkomfort.

„Polarität nutzen, Pfade entdecken“ war das Motto des diesjährigen Awards. „Damit würdigt er Gestalterinnen und Gestalter, die Ambivalenz nicht fürchten, sondern als Chance begreifen. Denn dort, wo Gegensätze aufeinandertreffen, entstehen Räume, die Geschichten erzählen, Emotionen wecken und neue Perspektiven eröffnen. Die ausgezeichneten Projekte sind Ausdruck dieser Haltung“, betont Erich Gaffal, Manager des Building Innovation Clusters und Initiator des AIDA Awards.

Mit dem Austrian Interior Design Award werden innovative Projekte sichtbar gemacht und die Leistungen der heimischen Architektur- und Designszene gewürdigt. „Diese Auszeichnung ist ein Qualitätssiegel, stärkt die Glaubwürdigkeit am Markt und ist eine ehrliche Wertschätzung unserer Designarbeit,“ so Johannes Ragailler von SEDDA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: SEDDA