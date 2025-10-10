SEDDA: Qualität Made in Austria

Dabei werden Ästhetik und Multi-Funktionalität harmonisch miteinander verbunden. Die eleganten Silhouetten der unterschiedlichen Stofftexturen und Lederarten schaffen dabei vollendete visuelle Harmonie.

Von der Architektur und den Wohngewohnheiten inspiriert, entstehen modulare (Wohn)Lösungen zwischen Tradition und Moderne. Durch die Verbindung von Innovation, handwerklicher Qualität und hochwertigsten Materialien wird ein Gefühl von Harmonie und Balance vermittelt.

MODULA ist ein modulares Inselsofa aus pigmentiertem Leder, das den Raum neu interpretiert und beidseitige Konfigurationen für ein modernes und ungewöhnliches Wohnerlebnis ermöglicht. Die Module zeigen in verschiedene Richtungen und sind auf Kommunikation ausgerichtet.

sedda MODULA Windsor karamell

Die Essgruppe PURO besticht durch ihr minimalistisches Design, ihre markante Präsenz und die zeitlose Schlichtheit. Das komplette Set betont einen modernen und funktionalen Stil und erzeugt eine elegante und zugleich einladende Atmosphäre.

Sofa PALOMA verführt mit geschwungenen, einladenden Formen. Die fließende Silhouette verleiht dem Designstück den lässigen Charakter. Die außergewöhnliche Qualität dieses Entwurfs betont den Pioniergeist der neuen Generation.

sedda PALOMA Windsor natur

Das kubische Sofa DONATO zeichnet sich durch klare Linien und einfache Formen aus. Großzügiger Komfort wird durch hochwertige Polsterungen und modulare Elemente garantiert, die individuell oder kombiniert genutzt werden können.

Die bodennahe Sofalandschaft AMIRA verfügt über innovative Technologien wie Infrarotwärmesystem und funktionale Elemente wie Schlafbankfunktion zur individuellen Einstellung.

sedda AMIRA Windsor grau

Polsterbett COCO wurde entworfen, um mit seiner leichten Struktur und dem hohen, kissenartigen Kopfteil einen Ort der vollkommenen Entspannung zu schaffen. Die aufwändige Steppung, integrierte Nachttische und die raffinierte Gestaltung unterstreichen den hohen Anspruch an Design und Komfort.

sedda COCO BETT 180 – Havanna natur

Polsterbett ARIA präsentiert sich mit seinen üppigen Kurven in opulenter Grandezza; wurde aber dabei in zeitgemäßer Form neu interpretiert. Das außergewöhnliche Möbelstück erinnert an die dekadenten 1970er Jahre: ein Designstatement für die Sinne.

sedda ARIA BETT 180 – Sassari cognac

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: sedda