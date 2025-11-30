Künstliche Intelligenz für mehr Nachhaltigkeit: Beko präsentiert SensorAdapt für Geschirrspüler

Die neue Beko Geschirrspüler-Plattform vereint modernste Reinigungstechnologie mit künstlicher Intelligenz. Ihr Herzstück, die SensorAdapt-Technologie, analysiert in Echtzeit Beladungsmenge und Verschmutzungsgrad und passt Spülparameter automatisch an. So werden Wasser, Energie und Reinigungsmittel nur in dem Maß eingesetzt, wie sie tatsächlich benötigt werden.

„KI wird oft abstrakt diskutiert – wir setzen sie dort ein, wo sie für Konsument:innen direkt spürbar ist: in der Küche. SensorAdapt sorgt dafür, dass kein Tropfen Wasser und keine Kilowattstunde zu viel verbraucht wird“, betont Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Austria AG.

Die Vorteile der Technologie im Überblick:

Bis zu 50 Prozent weniger Energieverbrauch[1] dank intelligenter Programmanpassung

Bis zu 50 Prozent kürzere Spülzyklen bei gleichbleibender Reinigungsleistung

Energieeffizienzklasse A mit nur 0,55 kWh Energieverbrauch pro Eco-Zyklus

Wasserverbrauch von nur 8,9 Litern im Eco-Programm

Besonders leise mit 41 dB(A) – ideal für offene Wohnküchen.

Künstliche Intelligenz im Geschirrspüler: SensorAdapt analysiert Beladung und Verschmutzungsgrad in Echtzeit und passt den Spülvorgang automatisch an

Kaufentscheidungen im Wandel: Die Ära nach den „Eco-Programmen“

Eco-Programme gibt es seit den 1990er-Jahren und sie sind seit der Einführung des EU-Energielabels in allen Geräten Standard. Doch SensorAdapt geht einen Schritt weiter: Statt mit festgelegten Programmen pauschal Ressourcen einzusparen, analysiert die Technologie jede Beladung individuell. Wasser, Temperatur und Programmdauer werden in Echtzeit angepasst, ohne dass Konsument:innen selbst eingreifen müssen. Das Ergebnis: maximale Sauberkeit bei minimalem Einsatz von Energie und Wasser – und damit ein neuer Standard für Effizienz im Haushalt.

Dass Nachhaltigkeit längst kein Trend mehr ist, zeigt auch eine aktuelle Studie des Forums Hausgeräte (FHG). Energieeffizienz, Langlebigkeit und Reparierbarkeit zählen heute für Konsument:innen aller Altersgruppen zu den wichtigsten Kriterien beim Kauf von Haushaltsgeräten.** SensorAdapt trifft damit genau den Nerv der Zeit: Durch die Kombination aus einfacher Bedienung und spürbarem Ressourcenvorteil wird eine Technologie erlebbar, die auf die Erwartungen moderner Konsument:innen zugeschnitten ist.

Mehr als Produkte: ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit

Beko wurde vom TIME Magazine 2025 erneut zu den 20 nachhaltigsten Unternehmen weltweit gekürt und war somit die Nummer 1 in seiner Branche. Mit Innovationen wie dem FiberCatcher, dem weltweit ersten integrierten Mikroplastikfilter in Waschmaschinen, und Technologien wie SensorAdapt verfolgt Beko konsequent das Ziel, ein nachhaltiges Leben in jedem Haushalt zu etablieren.

„KI ist für uns kein Selbstzweck, sondern ein strategisches Werkzeug, um Haushalte spürbar effizienter und nachhaltiger zu machen. Mit SensorAdapt bringen wir künstliche Intelligenz direkt dorthin, wo sie einen echten Unterschied macht: in den Alltag unserer Konsument:innen“, so Aksoy.

Produktinformation SensorAdapt Geschirrspüler (Modell BDIN4S560WP)

Technologie: KI-gestützte Sensoren erkennen in Echtzeit Beladungsmenge und Verschmutzungsgrad. Der Spülzyklus wird automatisch angepasst – für optimale Reinigung bei minimalem Verbrauch.

KI-gestützte Sensoren erkennen in Echtzeit Beladungsmenge und Verschmutzungsgrad. Der Spülzyklus wird automatisch angepasst – für optimale Reinigung bei minimalem Verbrauch. Effizienz: Energieeffizienzklasse A, Verbrauch nur 0,551 kWh und 8,9 Liter Wasser im Eco-Programm.

Energieeffizienzklasse A, Verbrauch nur 0,551 kWh und 8,9 Liter Wasser im Eco-Programm. Leistung: Bis zu 50 % weniger Energieverbrauch und bis zu 50 % schnellere Spülzyklen dank intelligenter Anpassung.

Bis zu 50 % weniger Energieverbrauch und bis zu 50 % schnellere Spülzyklen dank intelligenter Anpassung. Programme: 5 Programme: Eco 50, SensorAdapt, Quick&Shine, SilentWash, Delicate 40 sowie 6 herunterladbare Programme: Clean&Shine, Mini 30, AquaFlex, Vorspülen, InnerClean, Intensiv 70.

5 Programme: Eco 50, SensorAdapt, Quick&Shine, SilentWash, Delicate 40 sowie 6 herunterladbare Programme: Clean&Shine, Mini 30, AquaFlex, Vorspülen, InnerClean, Intensiv 70. Komfort: Vollintegrierbar mit benutzerfreundlicher LED-Anzeige, flexible Bestecklade, höhenverstellbarer Oberkorb, umlegbare Tellerhalter und Backblechhalter.

Vollintegrierbar mit benutzerfreundlicher LED-Anzeige, flexible Bestecklade, höhenverstellbarer Oberkorb, umlegbare Tellerhalter und Backblechhalter. Besonderheiten: PowerIntense mit vier Satelliten-Sprüharmen für eine bis zu 5-mal bessere Reinigungleistung,***SelfDry-Funktion und HomeWhiz-Anbindung.

PowerIntense mit vier Satelliten-Sprüharmen für eine bis zu 5-mal bessere Reinigungleistung,***SelfDry-Funktion und HomeWhiz-Anbindung. Geräuschpegel: Leise im Betrieb mit nur 41 dB(A).

Leise im Betrieb mit nur 41 dB(A). Sicherheit: Watersafe+ schützt zuverlässig vor Wasserschäden.

Beko BDIN4S560WP

Der neue Beko PowerIntense-Geschirrspüler mit SensorAdapt-Technologie BDIN4S560WP ist ab Herbst 2025 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 649 Euro im österreichischen Handel erhältlich.

[1] Basierend auf einem internen Testbericht im Vergleich zum Referenzmodell Beko-BDIN38560C. (Intensivprogramm 70)

** Vgl. https://www.bewusst-haushalten.at/artikel/generationenstudie

*** Basierend auf einem Testbericht eines Drittanbieters wird die PowerIntense-Sprühtechnologie mit einem Referenzmodell verglichen, das mit CornerIntense ausgestattet ist, mit dem Programm Intensive 70.

Entdecken Sie mehr unter www.beko.com/at-de

Quelle: © Beko Austria AG, Abdruck honorarfrei.