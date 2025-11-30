Häcker launcht zum 1. Januar 2026 einen neuen Designkorpus in Feineiche-natur

Unter dem Leitgedanken der Harmonie stellte Häcker im September 2025 auf der Hausmesse in Rödinghausen zahlreiche Neuheiten der Produktlinie concept130 vor – mit dem Anspruch, natürliche Ästhetik, funktionales Design und emotionale Wohnlichkeit harmonisch miteinander zu verbinden. Dazu zählten u. a. neue, naturnahe Farbtöne wie Sandgrau und Steinbeige, eine runde Formensprache sowie ein Update für die intelligente Vielfalt von Fronten, Korpus und Kehlleiste.

Der neue Designkorpus in Feineiche-natur

Mit dem neuen Designkorpus in Feineiche-natur, welcher ab dem 1. Januar 2026 ohne Aufpreis erhältlich ist, nimmt Häcker ein neues Gestaltungselement in concept130 auf, welches den Grundgedanken der Harmonie aufgreift und weiterentwickelt. Der neue Korpus verleiht Küchen außen wie innen einen angenehm warmen, stilvollen Look und sorgt für noch mehr Gestaltungsspielraum bei der Planung wohnlicher, perfekt abgestimmter Küchenensembles.

Als Designkorpus zeigt dieses Einrichtungselement auf allen Seiten ein attraktives Naturdesign, welches im Zusammenspiel mit Holzfronten und – dekoren, weißen und schwarzen Fronten sowie mit den Selection-Farben von concept130 eine besonders harmonische Wirkung entfaltet. Dabei verbindet die authentische Holzoptik wohnliche Eleganz mit einladender Natürlichkeit.

Weitere Informationen zu Häcker finden Sie unter www.haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker