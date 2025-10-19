Die Preisverleihung zum DER KREIS Küchenspezialist des Jahres 2025 im Rahmen des Herbstkongresses in Mainz

Die Jury

Die 5-köpfige Experten-Jury, bestehend aus Katrin de Louw, Geschäftsführerin Trendfilter, Yvonne Davy, Chefredakteurin küche + architektur, Sabine Gantzkow, Schulleiterin Fachschule des Möbelhandels (MÖFA), Prof. Tom Hanke, Hochschule Wismar/Fakultät Gestaltung und der ehemaligen Küchenspezialistin Simone Rieth, Marketing DER KREIS, entschied über die fünf Finalisten der Auszeichnung DER KREIS Küchenspezialisten des Jahres 2025.

Bewertet wurden die anonymisierten Projekte anhand eines Punktesystems, mit Fokus auf die Kreativität bei der Einbindung in die bestehende Raumsituation, die Umsetzung besonderer Kundenwünsche und technische Detaillösungen. Diese Einzelwertungen wurden in eine Gesamtwertung überführt und so final die Gewinnerprojekte ermittelt.

Die fünf Finalisten

• Küchenwerk Hoops, Jan-Hendrik und Jessica Hoops, Bad Segeberg

Wohnlich, funktional und kommunikativ – ein echter Lebensmittelpunkt für eine naturverbundene Familie auf dem Land. Die modernen mattschwarzen Fronten und die edle marmorierte Arbeitsplatte verleihen dem Raum zeitlose Eleganz. Realisiert u.a. mit: Nobilia, Bosch, Blanco, Naber

• KÜCHEN.DESIGN.RIEGER, Michael und Sonja Rieger, Herzogenaurach

Modern, hell, designorientiert. Die Küchenplanung für ein junges Paar. Fronten und Arbeitsplatte im dezent eleganten Sandton mit schwarzen Elektrogeräten und durchgängig schwarzen Accessoires kombiniert. Ein edler Kontrast. Realisiert u.a. mit: Nobilia, Blanco, Neff, Naber

• Kilgus Küchen, Pascal Kilgus, Waiblingen/Kornwestheim

Klare Linien, sanfte Farben und der Einsatz natürlicher Materialien verleihen dieser Küchenplanung im Japandi-Style eine edle Atmosphäre. Kochinsel, Spülbecken und Arbeitsplatte sind aus hochwertigem Ceramic gefertigt und spiegeln die Exklusivität dieser Küche wider. Realisiert u.a. mit: Next125, Miele, Bosch

• Die Küchenköpfe, Felix Fürhoff und André Goers, Halstenbek

Modern, zeitlos, funktional – kreativ in eine bestehende Räumlichkeit für eine junge Familie geplant. Akzentuiert eingesetztes Echtholz in Kombination mit sandfarbenen Fronten und einer sandfarbenen Quarzstein-Arbeitsplatte verleihen der Küche Eleganz, Wärme und Wohnlichkeit. Realisiert u.a. mit: Schüller, next125, Siemens

•Preusser Küchen, Meike & Caroline Preusser, Büdingen

Die Küche als Herzstück des Hauses. Perfekt eingepasst an die anschließende Bibliotheks-Galerie im Obergeschoss. Neutrales weiß gepaart mit warmer dunkler Walnuss bilden ein harmonisches Gesamtkonzept mit Galerie, Ess- und Wohnbereich. Realisiert u.a. mit: Leicht, Siemens, Liebherr, Schock

Publikumsvoting

Neu bei der Wahl zum DER KREIS Küchenspezialisten 2025 war die Einbeziehung der Kongressteilnehmer – das Publikum wählte erstmalig am Abend vor Ort mittels TED die drei Gewinner aus der Reihe der fünf Finalisten, welche die fachkundige Jury vorab aus einer Vielzahl von Einreichungen ausgewählt hatte.

Die Gewinnerprojekte

• Das Gewinner-Projekt, das in diesem Jahr auf Platz 1 gewertet wurde, entstammt dem kreativen Geschick Pascal Kilgus‘ von Kilgus Küchen aus Waiblingen/Kornwestheim.



• Die zweitplatzierte Küchenplanung von Caroline und Meike Preusser von Küchen Preusser aus Büdingen setzte die Küche ganz als Herzstück des Hauses in Szene – perfekt eingepasst in die Bibliotheks-Galerie im Obergeschoss.



• Die Planung und Umsetzung der Drittplatzierten, Jan-Hendrik und Jessica Hoops von Küchenwerk Hoops aus Bad Segeberg, realisierten einen echten Lebensmittelpunkt für eine naturverbundene Familie, inklusive Hirschgeweih an der Wasserzapfanlage.

Die drei Gewinner erhalten ein Preisgeld von insgesamt 22.500 Euro. Auch die folgenden Projekte gehen nicht leer aus: Die Plätze vier (KDR aus Herzogenaurach) und fünf (Die Küchenköpfe aus Halstenbek) erhalten je 1.000 Euro. Die hochwertigen Planungen der Ränge 6 bis 10 von Küchen Stuhldreier aus Waltrop, Steffen Widmer aus Schwerin, Küchenhaus Basler aus Filderstadt, Küchenstudio Dorsten aus Dorsten und Wiesmeier Küchen aus Ergolding werden mit DER KREIS Mediapaketen im Wert von jeweils 500 Euro belohnt.

Für die umfassendste innenarchitektonische Raumgestaltung wurde an Steffen Widmer und Detlef Grambow von Grambow & Widmer aus Schwerin ein Sonderpreis vergeben. Das Projekt ist die Realisierung einer durchgängigen gestalterischen Idee, die Küche, Essen, Wohnen und Außenraum miteinander verknüpft.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechenspezialisten.de

Quelle: DER KREIS