Die SICAM zeigt die Zukunft des Wohnens

Dieses Gefühl beschreibt perfekt die Stimmung dieser Tage in Pordenone: Die sechzehnte Ausgabe der Internationalen Ausstellung für Komponenten, Halbzeuge und Zubehör für die Möbelindustrie – erwies sich erneut als gute Gelegenheit, den neuesten Trends der Möbellieferkette hautnah zu erleben und dabei eine positive Atmosphäre gepaart mit Optimismus und hoher Energie zu spüren.

Insgesamt 23.818 Besucher aus mehr als 9.300 Unternehmen von 113 Ländern besuchten, vom 14. bis 17. Oktober die 692 Aussteller aus 33 Ländern auf einer Ausstellungsfläche von 19.150 Nettoquadratmetern die Messe in Pordenone.

„Seit mehreren Ausgaben ist die SICAM ein unverzichtbares Ereignis für alle in der Möbellieferkette“, so Carolina Giobbi. „Alle Fachleute der Branche kommen zur SICAM – ein Grund für uns als Veranstalter Stolz zu sein, auch wenn der wahre Verdienst der Anziehungskraft der Unternehmen gebührt, die sich entschieden haben, hier in Pordenone auszustellen.Die richtige Balance zwischen der Zeit, die man auf der Messe verbringt, und allem, was danach passiert, ist sicherlich einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren der SICAM: Informelle Treffen, Geselligkeit und die einfache Freude am Zusammensein bringen oft neue Ideen, Inspirationen und Möglichkeiten für die Zukunft hervor.“, so die Messeleitung.

Traditionell folgte am letzten Messetag, eine große Gruppe von Schülern lokaler Schulen und Designinstitute der Einladung der Delegation des ADI Friuli Venezia Giulia – der italienischen Vereinigung für Industriedesign –, um zu erkunden, wie Design und die Möbelindustrie ihre berufliche Zukunft gestalten können.

Die nächste Ausgabe der SICAM findet vom 20. bis 23. Oktober 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM