HAKA mit Qualität gestärkt in die Zukunft!

Sehr geehrte Damen und Herren,

das über die HAKA Küche GmbH am 18.08.25 eröffnete Sanierungsverfahren wurde mit Beschluss des Landesgerichts Linz vom 28. 11.25 erfolgreich abgeschlossen. Damit befinden wir uns wieder im regulären Geschäftsbetrieb und blicken voller Zuversicht nach vorne.

Der zurückliegende Prozess war herausfordernd, aber richtungsweisend. Wir haben wertvolle Erkenntnisse gewonnen und sind jetzt noch besser ausgerichtet. Besonders gefreut hat uns das positive Feedback vieler treuer Kundinnen und Kunden, die bestätigt haben, dass wir unser Qualitätsversprechen – Präzision, Termintreue und exzellente Verarbeitung – auch während dieser Phase voll erfüllt haben. Dieses Vertrauen war für unser Team eine große Motivation.

Wir stehen weiterhin zu unseren zentralen Werten:

Qualität, Verlässlichkeit, Regionalität und faire Preise.

Diese Grundpfeiler bilden die Basis für die außergewöhnliche Qualität bei Küchen und Wohnmöbel, die Sie von HAKA erwarten und die wir auch künftig konsequent leben werden. Darüber hinaus möchten wir Ihnen versichern, dass wir Ihnen für alle Fragen rund um Einrichtung, Planung und individuelle Wohnlösungen jederzeit zur Verfügung stehen. Gleichzeitig werden wir wieder verstärkt Veranstaltungen, Informationsabende und Themenformate anbieten, um Ihnen neue Trends, Materialien, Gestaltungsideen und technische Entwicklungen direkt aus erster Hand zu präsentieren.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen neue Küchen- und Wohnprojekte zu verwirklichen. Eine HAKA Küche steht für Lebensraum, österreichische Identität und echtes oberösterreichisches Handwerk aus Traun und Mondsee. Trotz herausfordernder Zeiten haben wir unser Qualitätsversprechen gehalten und sind stark und verlässlich aufgestellt. Wenn Sie Ihr Zuhause erneuern oder verschönern möchten, begleiten wir Sie mit Leidenschaft, kreativen Ideen, regionaler Qualität und mit echter HAKA Handschlag-Qualität.

Für Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und Ihr positives Feedback. Wir freuen uns auf eine weiterhin starke und verlässliche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,

Weitere Informationen finden Sie unter www.haka.at

