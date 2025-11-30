Mitglieder profitieren von der WKO und sollten die vielfältigen Angebote dieser nützen

Die Wirtschaftskammern standen in letzter Zeit im Fokus des allgemeinen Interesses und der Kritik. Auf Grund der aktuellen Situation baten wir KR Ing. Hubert Kastinger Bundesgremialobmann des Einrichtungsfachhandels zum Interview.

KR Ing. Hubert Kastinger

WK: Herr Kastinger, derzeit ist eine Diskussion über die Wirtschaftskammer entbrannt. Welche Vorteile bietet eine Mitgliedschaft der WKO dem jeweiligen Mitglied?

Die WKO bietet ein umfassendes Serviceangebot wie beispielsweise Informationen und Hilfestellungen (z. B. Musterdienstverträge), Rechtsberatung durch erfahrene Juristen wie etwa im Arbeitsrecht, bei Neugründungen, Unternehmensnachfolge und anderen unternehmensrelevanten Bereichen, verschiedenste Förderungen z. B. für Digitalisierung, Bildungsschecks für MitarbeiterInnen…um nur ein paar Beispiele zu nennen. Darüberhinaus werden laufend Gesetzesbegutachtungen durchgeführt, um für die Mitglieder belastende Regelungen abzuwenden, wichtige Forderungen verfolgt wie etwa die raschere Abschaffung der 150-Euro-Zollfreigrenze zur Stärkung des lokalen Handels. Insgesamt bietet unsere Institution eine Fülle an Dienstleistungen für unsere Mitglieder.

WK: Warum haben Sie sich für die Funktionärslaufbahn entschieden und an welchen Themen arbeiten Sie?

Um etwas zu bewegen, sprich vom Reden ins Tun zu kommen. Wichtige Themen, für die ich mich aktuell einsetze, sind die Neuausrichtung in der Schwerpunktausbildung in der Lehre, Weiterbildungsmaßnahmen wie z. B. die Weiterführung der EBS Kuchl, die Verschiebung/Anpassung der Entwaldungsverordnung, die weitere Ausarbeitung eines Trendradars für den Einrichtungsfachhandel, die Integration der Messe „CASA“ in die Möbel Austria., um ein paar Beispiele zu nennen.

WK: Die wirtschaftliche Lage ist quer über alle Branchen angespannt. Welche Hilfen bietet hier die WKO an?

Die Landesgremien haben diverse Hilfsangebote, die von Beratung bis zu Wirtschaftsförderungen für Unternehmen und Betriebe reichen. Ich kann wirklich nur empfehlen, Kontakt mit dem für das jeweilige Bundesland zuständigen Landesgremium aufzunehmen. Weiters werden diverse Werbemaßnahmen gesetzt wie z. B. aktuell das Ö3 Christmas Shopping oder auch Werbung zur Gewinnung für den Nachwuchs (z.B. Lehrlingskampagne). Auch wenn bereits eine Abschaffung der 150-Euro-Zollfreigrenze gegen die Paketflut aus Asien für 2028 erreicht werden konnte, kämpft die WKO für eine noch raschere Abschaffung. Erwähnen möchte ich auch noch die Außenhandelsstellen, die mit ihren Kontakten Impulse für die Betriebe in Österreich geben.

WK: Wie wichtig ist die WKO für die Sozialpartnerschaft – Stichwort „Sozialer Friede“

Je mehr die Neiddebatte in der Politik fortgeführt wird, desto wichtiger wird die Sozialpartnerschaft. Der „Soziale Friede“ ist das höchste Gut, das unsere Gesellschaft zu verteidigen hat, und dies ist das Fundament für die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft. Die WKO arbeitet seit ihrem Bestehen erfolgreich gemeinsam mit der Arbeiterkammer bzw. den Gewerkschaften, um diese fundamentale Basis, auf der die Wirtschaft aufbaut, zu erhalten.

WK: Welche Ratschläge können Sie den Mitgliedern mit auf den Weg geben?

Nutzen Sie bitte das Informationsangebot der WKO. Wir bieten regelmäßig Informationsveranstaltungen zu allen Themenbereichen aus dem Unternehmeralltag und versenden Newsletter mit wertvollen, relevanten Informationen. Beteiligen Sie sich an Wettbewerben, um sich direkt mit Ihren Branchenkollegen messen zu können. Ich möchte an dieser Stelle hinweisen, dass Informationen nicht immer nur Bring- sondern auch Holschulden sind.

Wir danken für das Gespräch und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.

Quelle: WKO