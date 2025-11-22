Heimtextil 2026: Wo KI, Handwerk und Design die Zukunft des Wohnens gestalten

Heimtextil 2026 – Die Zukunft des Wohnens erleben

Vom ersten Stoff bis zum fertigen Raum – die Heimtextil von 13.-16. Jänner 2026 bringt alles zusammen, was modernes Wohnen ausmacht. Textile Eleganz trifft auf nachhaltige Materialien und digitale Designideen – hier entsteht die Zukunft des textilen Interieurs! Ob Dekostoffe, Wand- und Fensterlösungen, Smart Bedding, Global Home oder neue Flooring-Welten – 2026 präsentiert sich die Heimtextil noch kompakter, moderner und deutlich orientierungsfreundlicher. Das Textile-Design-Areal wird dabei zum kreativen Hotspot für alle, die frische Impulse und gestalterische Inspiration suchen.

Ein neues Hallenlayout schafft klare Wege und Synergien für Architektinnen, Designerinnen und Einkäufer*innen, die nach umfassenden Konzepten suchen.

Carpets & Rugs der neue globale Hub der Teppichbranche

Teppiche, Trends, Texturen: Das Segment Carpets & Rugs wächst weiter und präsentiert sich auf gleich vier Ebenen – ergänzt durch das neue Areal Flooring & Equipment, wo erstmals auch non-textile Bodenbeläge Ihren großen Auftritt haben.

Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Materialien, Designtrends und das Future Floor-Forum mit Talks, Guided Tours und Networking – der Hotspot für die internationale Bodenindustrie.

Smart Bedding & Sleep & Meet – Starke Marken für besseren Schlaf

Erholsamer Schlaf, frische Impulse – Im neuen Sleep & Meet-Areal in Halle 4.0 treffen Bettenfachhandel, Hospitality und Volumeneinkäufer*innen auf innovative Produkte, neue Kontakte und spannende Ideen – mit dabei auch der Fachverband Matratzen-Industrie e.V. als klares Signal der Branche.

Heimtextil Trends 26/27 – „Craft is a verb“ – wo KI und Handwerk verschmelzen

Die neuen Heimtextil Trends, kuratiert von Alcova, zeigen, wie Technologie und Handarbeit gemeinsam kreative Kraft entfalten. Sechs Trendrichtungen – von Re: media bis Crafted irregularity – definieren die Ästhetik der kommenden Saison.

Erleben Sie das Trend Areal in Halle 6.1 – Inspiration garantiert!

Quielle: Messe Frankfurt