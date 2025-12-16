Praktische Produkte für die Baustelle

Kein Strom, kein Licht oder kein Helfer zur Hand? Kein Problem! Damit es auf der Baustelle schnell weiter gehen kann, bietet OSTERMANN viele praktische Artikel zur Arbeitserleichterung. Wie groß die Vielfalt in diesem Bereich ist, offenbart ein Blick in die Kategorie „Werkstatt“ auf www.ostermann.eu. Hier finden Sie als Tischler/Schreiner zahlreiche nützliche Produkte: von ergonomischen Arbeitsböcken über Montagestützen und Abdeckmaterial bis hin zu Artikeln für die Licht- und Stromverteilung. Drei besonders praktische Helfer stellen wir Ihnen hier im Detail vor.

Es werde Licht: Baustrahler

Mit dem höhenverstellbaren Stativ LED-Baustrahler Jaro von Brennenstuhl lässt Sie OSTERMANN wir Sie bei der Arbeit nicht im Dunklen stehen. Er ist wahlweise mit 1950, 2300 oder 4800 Lumen verfügbar und steht mit drei stabilen Standrohren selbst auf unebenem Boden sicher und fest, schließlich ist er auch für die Nutzung im Außenbereich zugelassen. Für die entsprechende Stromversorgung hat OSTERMANN hochwertige Kabeltrommeln, Steckdosenleisten und Verlängerungskabel im Sortiment.

Die dritte Hand: Decken- und Montagestütze

Ein nützlicher Helfer mit praktischem Zubehör ist auch die Decken- und Montagestütze Bessey STE. Sie ist mit bis zu 350 kg belastbar und dank ihrer stufenlos schwenkbaren, rutschsicheren Kontaktflächen auch für den Einsatz an Schrägen geeignet. Ein Griff mit Pumpmechanismus und Schnellverschiebetaste ermöglicht die Bedienung mit einer Hand. OSTERMANN liefert Ihnen die Stütze in 5 verschiedenen Längen mit Verstellbereichen zwischen 400 und 3000 mm. Als Zubehör wird zudem das passende Baustativ, ein Deckenstativ sowie eine Multifunktions-/Laserhalterung geführt.

Ordnung ist das halbe Leben: die OSTERMANN-Systainer

Egal, was Sie mit auf die Baustelle nehmen – im OSTERMANN-Systainer lasssen sich Werkzeuge, Verbrauchsmaterial oder Produkte für den Arbeitsschutz gut und sicher transportieren. Die Systainer sind in vielen verschiedenen Größen verfügbar und lassen sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen. Zubehör, wie Deckel- und Bodeneinlagen oder Einsatzboxen sorgen dafür, dass der Inhalt beim Transport genau da bleibt, wo er hingehört. Ein praktisches Rollbrett erleichtert den Transport und kann auch separat genutzt werden.

Alles für die Werkstatt – alles für Ihr Projekt

Ganz gleich, ob es um Handwerkzeuge für die Kantenbearbeitung, ergonomische Arbeitshilfen, Verpackungsmaterial oder um den Arbeitsschutz geht – wir bei OSTERMANN haben für alle Anforderung die passenden Lösungen im Sortiment. Ihr Vorteil: die Produkte können schnell und einfach zusammen vielen anderen Artikeln für den Möbelbau, wie Kanten, Beschläge oder dekorative Oberflächen bestellt werden.

Weitere Informationen zum umfangreichen Sortiment für die Werkstatt und die Baustelle finden Sie im Bereich „Werkstatt“ auf www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN