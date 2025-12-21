raumplus ist nominiert für den German Brand Award 2026

Die Marke raumplus steht seit 1986 für maßgefertigte Raumlösungen mit höchstem Qualitätsanspruch, die Funktionalität, Ästhetik und handwerkliche Expertise vereinen. raumplus entwickelt und produziert hochwertige Gleittüren, Raumteiler und Schranksysteme, die individuell auf Kundenwünsche abgestimmt sind. Die Produktvielfalt bietet Lösungen für nahezu jeden Wohnraum und Einrichtungsstil.

Der German Brand Award würdigt exzellente Markenarbeit und setzt Maßstäbe in der Markenkommunikation. Die Nominierung unterstreicht den Anspruch von raumplus, mit seiner Markenstrategie Impulse für die Kommunikation von morgen zu setzen. Zugleich bedeutet sie die Aufnahme in ein internationales Netzwerk von Markenmacherinnen und -machern, die für starke, konsistente und zukunftsorientierte Marken stehen. Vergeben wird der German Brand Award vom German Design Council. Die Institution ist seit 1953 eine der führenden Instanzen für Design in Deutschland und versteht sich als Vordenker an der Schnittstelle von Wirtschaft und Design. Ziel ist es, das Potenzial von Design für eine nachhaltige Zukunft sichtbar zu machen. Alle Einreichungen werden in einem mehrstufigen Verfahren sorgfältig geprüft, verglichen und diskutiert. Die unabhängige Jury setzt sich aus Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen zusammen.

Der German Brand Award wird 2026 bereits zum zehnten Mal verliehen. Unter dem Leitthema „Celebrating Your Brand Success“ würdigt er die Menschen und Unternehmen hinter erfolgreichen Marken und macht herausragende Markenstrategien international sichtbar.

