buchheister® inspiring rooms & LAUTLOZ®

Unter der Leitung von Inhaber Karl F. Buchheister steht buchheister® seit 1995 für Design, Funktionalität und Innovationskraft. Hinter uns liegen inspirierende und äußerst erfolgreiche Messetage auf der Heimtextil 2026. Das stimmige Zusammenspiel aus Produktlösungen, Verpackungen, Katalogen, POS-Konzepten und Messestandgestaltung hat große Aufmerksamkeit erzeugt und überzeugt. In zahlreichen intensiven Gesprächen konnte Buchheister wertvolle Impulse sammeln und neue, auch internationale Kontakte knüpfen. Das buchheister®-Team war durchgehend im Austausch – ein großes Kompliment und eine Bestätigung der Arbeit.



Unterm Strich war die Heimtextil 2026 für buchheister® ein voller Erfolg. Nun gilt es, die vielen Eindrücke zu verarbeiten und die nächsten Schritte anzugehen. Mit frischen Ideen und weiterentwickelten Konzepten möchten wir Ihnen im Folgenden unsere aktuellen Neuheiten und Highlights vorstellen.

Mehr Design, mehr System, mehr Übersicht:Der neue TRAX Vorhangtechnik-Katalog

Der im Herbst erschienene TRAX Vorhangtechnik-Katalog stößt in der Kundschaft auf große Resonanz. Mit seiner übersichtlichen Sortimentszusammenstellung und dem handlichen Format überzeugt er gleichermaßen Handel, Handwerk und Einrichter. Der TRAX Katalog für Vorhangtechnik und Zubehör bietet eine klare Orientierung und unterstützt die Beratung direkt am POS.

Die Design-Vorhangsysteme TRAX bieten vielseitige Lösungen mit Profilen für Wellenvorhangtechnik, Flächenvorhangtechnik sowie runde und kubische Innenlauftechnik. Ergänzt wird das Sortiment durch Rohre für die klassische Vorhangtechnik und Stoffe aus dem FABRIX-Programm.

Das aktualisierte Sortiment umfasst fünf neue Systeme, 15 Zubehör-Erweiterungen sowie drei neue Oberflächen. Frische Serien und klare Designs – die Neuheiten convex, cubic+ und fly+ überzeugen durch ihre moderne Formensprache, hochwertige Oberflächen und durchdachte Anwendungstechnik.

Besonders positiv aufgenommen wurde auch das neu gestaltete POS-Mustertafel- Konzept. Die systemische Darstellung von Wand- und Deckenträgern mit integrierten Produktbildern schafft Transparenz und erleichtert die Auswahl – einüberzeugendes Argument für die Steigerung Ihres Absatzes.

FABRIX Stoffe von buchheister®: Zeitlose Modernität und Funktion aus einer Hand

Mit den FABRIX Stoffkollektionen von buchheister® zieht zeitlose Modernität in das Interieur ein. In vier sorgfältig kuratierten Kollektionen bietet FABRIX eine vielseitige Auswahl hochwertiger Vorhangstoffe, die Design und Funktion intelligent verbinden. Die eingesetzten Funktionsstoffe überzeugen durch isolierende Eigenschaften, schwere Entflammbarkeit sowie schallabsorbierende Wirkung und leisten damit einen spürbaren Beitrag zu Komfort und Sicherheit im Raum.

Ein besonderer Mehrwert liegt im ganzheitlichen Service: Stoffe werden individuell auf Maß konfektioniert, die passende Vorhangtechnik wird abgestimmt gefertigt und die komplette Fensterdekoration montagefertig geliefert. Mit FABRIX & TRAX erhalten Kunden alle Komponenten aus einer Hand – effizient, präzise und abgestimmt.

Der konfektionierte Stoff ist bereits auf die Bestellbreite gerafft und das Gardinenband mit Stechhaken versehen. Dadurch lassen sich Montagezeiten deutlich reduzieren und die Installation vor Ort effizient gestalten – ein klarer Vorteil für Handel, Handwerk und Endkunden.

OBJEKTX Aluminium-Vorhangschienen: Designstark, flexibel und architekturgerecht

Aluminium-Vorhangschienen liegen im modernen Interior Design voll im Trend – und OBJEKTX greift diese Entwicklung mit einem konsequent durchdachten Sortiment auf. Die modernen Profile, ob flach, kubisch oder konvex, setzen klare gestalterische Akzente und eröffnen neue Möglichkeiten in der Raumgestaltung.

Dank der Biegefähigkeit der Profile und passgenauer Rundbögen lassen sich auch anspruchsvolle architektonische Gegebenheiten souverän umsetzen. OBJKETX Aluminium- Vorhangschienen bieten damit eine zeitgemäße Antwort auf die wachsenden Anforderungen an Funktionalität und Design in Wohn- und Objektbereichen.

Einen zusätzlichen Mehrwert schafft die buchheister® Objektabteilung, die Kunden umfassend unterstützt – von Aufmaß und Angebotserstellung bis hin zur Montage. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand, die Planungssicherheit bieten und Projekte effizient zum Erfolg führen.

SHADEZ Katalog: Ganzheitlich anspruchsvolle Sonnenschutzlösungen in Design und Funktion

Mit dem neuen SHADEZ Katalog präsentiert sich das komplette Sonnenschutzsortiment erstmals gebündelt in einer Übersicht. Plissee, Rollo, Doppel-Rollo, Jalousie und Vertikalanlage inklusive der Specials TUBE und FLEX sind in einem einzigen Katalog vereint – klar strukturiert, übersichtlich und praxisnah für Beratung und Planung.

Ein besonderes Highlight ist das neue FLEX Rollo, das auf der Messe große Aufmerksamkeit erregte. Freihängend verspannt kombiniert es die individuelle Verstellbarkeit eines Plissees mit der minimalistischen Ästhetik eines Rollos. Formschöne Klemm- und Wandträger mit runden Wellenaufnahmen bilden eine gestalterische Einheit, die Funktion und Design gleichermaßen in den Fokus stellt – ein Konzept, das das Fachpublikum überzeugte.

Im Mittelpunkt steht nach wie vor auch das Design-Rollosystem TUBE, das mit seiner klaren Formensprache neue Maßstäbe setzt. Erhältlich ist es in den Durchmessern 35, 40, 45 und 50 mm sowie in 70 mm für anspruchsvolle Prestigeobjekte. Markante Halterungen im edlen Metall-Look, die rohrförmige Rollo-Kassette und hochwertig wirkende Stoffe unterstreichen den gehobenen Einrichtungsanspruch des Systems. Für das TUBE light wurde zudem ein zierlicher Klemmträger entwickelt, der die Einsatzmöglichkeiten damit erweitert.

Buchheister FABRIX OBJECTX SHADEZ TRAX

Das TUBE blind unerstreicht den hohen Design-Anspruch, indem es bewusst auf die im Rollo-Bereich üblichen Seitenträger verzichtet. Stattdessen sorgen schwebende Wandträger und unsichtbare Deckenträger für eine reduzierte, architektonische Optik. Für zusätzlichen Komfort lassen sich E-Motoren in die 50- und 70-mm-TUBERöhre integrieren.

Mit dem neuen SHADEZ Katalog stehen für TUBE und FLEX nun über 100 Stoffe zur Auswahl. Abgerundet wird das SHADEZ Sortiment durch individuell gefertigte Holz-Jalousien, die natürliche Materialien und maßgefertigte Qualität in das Programm integrieren.

Innovative POS-Präsentationen

Das modulare Rack-System ermöglicht eine hochwertige, skalierbare Warenpräsentation im anspruchsvollen Design, die jede Produktgruppe individuell in Szene setzt – passgenau für jede Verkaufsfläche. Selbsterklärende Kommunikation unterstreicht Vorteile, Funktion sowie Qualität, entlastet bei der Beratung und fördert den Absatz. Getreu unserer Markenbotschaft: buchheister® inspiring rooms – wir wollen inspirieren!

Konfiguratoren stärken den Verkauf direkt am POS

Die Konfiguratoren für Vorhang und Vorhangtechnik FABRIX und TRAX sowie für den Sonnenschutz SHADEZ machen Beratung einfach und effizient. Online wie stationär einsetzbar, unterstützen sie den Verkauf, entlasten das Personal und sichern auch bei wechselnden Teams eine professionelle, erfolgreiche Kaufentscheidung.

LAUTLOZ® begeistert auf der Heimtextil 2026 – Akustik zum Erleben im SHOWCASE

Mit einem eindrucksvollen Erlebnis überzeugte die Marke LAUTLOZ® auf der Heimtextil 2026. Auf dem Messestand galt die größte Aufmerksamkeit dem eigens entwickelten SHOWCASE, in dem Besucher Akustik nicht nur sehen, sondern live erleben konnten. Wer eintrat, spürte sofort den Unterschied: spürbare Stille, fühlbare Materialien und inspirierende Gestaltungsmöglichkeiten. Gemeinsam mit den Partnern Paulig und Infloor Girloon, die das Konzept im Rahmen des decoteams mit hochwertigen Teppichen unterstützten, wurde das akustische Erlebnis ganzheitlich zum 3D-Raumerlebnis vollendet. Ein Erlebnis, das viele Besucher sichtbar begeisterte.

Die hochgradig schallabsorbierende Wirkung der LAUTLOZ® Elemente wurde direkt erlebbar und überzeugte sowohl Architekten als auch Planer, Handelspartner und Entscheider aus dem Objekt- und Privatbereich. Gleichzeitig bot der SHOWCASE Raum für Inspiration: Unterschiedliche Montage-, Design- und Verlegearten zeigten eindrucksvoll, wie vielseitig das System einsetzbar ist.

Ob in offenen Wohnkonzepten, modernen Büros oder öffentlichen Einrichtungen – LAUTLOZ® passt sich flexibel an. Formen, Farben und Materialien lassen sich individuell kombinieren und auf die jeweilige Raumsituation abstimmen. Dank der innovativen Wasserstrahltechnik sind zudem maßgeschneiderte Formen, Konturen und Ausschnitte realisierbar – für Akustiklösungen mit unverwechselbarem Designcharakter.

Mit der LAUTLOZ® Kollektion lassen sich akustische Lösungen für Decke, Wand, verspannte Systeme sowie Raumteilungen umsetzen. Die gestalterischen Möglichkeiten sind dabei nahezu grenzenlos: Von spannenden Mustern, Strukturen und geometrischen Formen bis hin zu individuellen Schriftzügen entstehen kreative Akustikelemente, die Funktion und Design perfekt vereinen.

Aktuell wird die LAUTLOZ® Kollektion durch zeitlose Beige-Töne ergänzt, die aus der modernen Einrichtung nicht mehr wegzudenken sind. Im Laufe des Jahres folgen weitere Farbwelten in Gelb, Grün und Blau, die zusätzliche gestalterische Akzente setzen.

buchheister® unterstützt Raumausstatter aktiv durch intensive Beratung und Schulung. Durch die interne Objektabteilung erhalten Raumausstatter, Planer und Architekten auch bei größeren Projekten planerischen und technischen Rückenwind. Bemusterungen werden mit dem Raumausstatter zusammen entwickelt und auf die Bedürfnisse seiner Zielgruppe abgestimmt.

Akustik-Kooperation mit Raumwirkung³: buchheister®, Infloor Girloon und Paulig

Weitere Informationen finden Sie unter www.buchheister.de

Quelle: Buchheister