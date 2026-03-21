Erfolgreiche Oberflächendesign Messe 2026 in Vösendorf

Die Veranstalter – Christian, Kurt und Rupert Seidler, Geschäftsführung Fa. Sefra

Die Oberflächendesign Messe 2026 (ODM26) war ein voller Erfolg. Rund 1.000 BesucherInnen aus Handwerk, Planung, Gestaltung und Industrie sowie 250 SchülerInnen nutzten die Messe, um sich über aktuelle Trends, innovative Materialien und zukunftsweisende Techniken im Bereich Oberflächen, Beschichtungen und Gestaltung zu informieren.

Die Innungsmeister Erwin Wieland (Maler) und Peter Ullmann (Tapezierer)

Fachvorträge und Live-Demonstrationen

Über 90 Marken präsentierten ihre neuesten Produkte und Lösungen. Neben informativen Fachvorträgen standen Live-Demonstrationen im Mittelpunkt, die den BesucherInnen praxisnahe Einblicke in moderne Verarbeitungstechniken und Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichten. Besonders großen Anklang fanden die interaktiven Präsentationen, bei denen Fachbesucher selbst aktiv werden konnten.

Berufsinformationstag

Ein besonderes Highlight der Messe war der Berufsinformationstag am Freitag, den 13. März 2026, inklusive der Live-Werkstatt. Am Berufsinformationstag nahmen rund 250 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich teil. Schulen aus der Region sowie aus ganz Österreich erhielten dabei spannende Einblicke in handwerkliche Berufe, aktuelle Technologien und praktische Anwendungsmöglichkeiten.

Die Schülerinnen und Schüler hatten die Gelegenheit, direkt mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen und erste praktische Erfahrungen zu sammeln – ein wertvoller Beitrag zur Berufsorientierung

Der Tapezierernachwuchs beim Arbeiten auf der Messe

Mit zahlreichen Fachgesprächen, praxisnahen Demonstrationen und wertvollen Kontakten endete die ODM26 erfolgreich. Die Veranstalter freuen sich bereits auf die nächste Oberflächendesign Messe, bei der wieder führende Expertinnen und Experten, innovative Produkte und praxisnahe Lösungen rund um Oberflächen und Gestaltung präsentiert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.oberflaechendesign.com

Quelle: Sefra