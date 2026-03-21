Global Recycling Day 2026 – Beko präsentiert Haushaltsgeräte der nächsten Generation aus recycelten Materialien

Wie der Einsatz recycelter Materialien in Produktkomponenten den CO₂-Fußabdruck reduziert, ohne Kompromisse bei Qualität oder Langlebigkeit einzugehen

Aktuelle EU-Studien zeigen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in elf Mitgliedstaaten die Förderung der Kreislaufwirtschaft als wirksamsten Ansatz zur Bewältigung von Umweltproblemen ansehen. Gleichzeitig geben nahezu sechs von zehn Befragten an, bereit zu sein, mehr für Produkte zu bezahlen, die leichter zu reparieren, recycelbar oder so konzipiert sind, dass sie die Umweltbelastung reduzieren.

Als Reaktion auf diese Entwicklung integriert Beko Prinzipien des zirkulären Designs konsequent in seine Produkte. Dieser Ansatz zeigt sich unter anderem in innovativen Lösungen für die Wäschepflege, wie der RecycledTub-Technologie. Dabei kann jede Trommel einer Waschmaschine oder eines Waschtrockners Material aus bis zu 60 recycelten 0,5-Liter-PET-Flaschen enthalten. Damit verdeutlicht Beko, wie hochwertige recycelte Materialien direkt in zentrale Produktkomponenten integriert werden können, um den Kunststoffkreislauf zu schließen.

Im Jahr 2024 hat die Muttergesellschaft von Beko insgesamt 98,8 Millionen PET-Abfallflaschen in Komponenten verschiedener Produktkategorien über ihr Multi-Brand-Portfolio hinweg integriert. Möglich wird dies durch die patentierte Materialtechnologie „Leopet“, die recyceltes PET in einen hochwertigen alternativen Rohstoff umwandelt. Seit 2018 wurden auf diese Weise mehr als 351 Millionen PET-Flaschen in Gerätekomponenten eingesetzt.

Von der Wiederaufbereitung bis zur Produktion

Über Materialinnovationen hinaus treibt die Muttergesellschaft von Beko den Ausbau ihrer Kreislaufwirtschaftsstrukturen konsequent voran. Das Programm „Reduce–Refurbish–Recycle“ zielt darauf ab, Produktlebenszyklen zu verlängern und Elektroschrott zu vermeiden. Allein im Jahr 2024 hat Beko weltweit mehr als 114.000 Geräte wiederaufbereitet, ihnen ein zweites Leben gegeben und nachhaltige Nutzung zugänglicher gemacht.

Am britischen Standort Peterborough hält Beko über 100.000 Ersatzteile vor, verwaltet 55 Verpackungsarten und unterzieht bis zu 30 Prozent der wiederaufbereiteten Geräte vor dem Wiederverkauf zusätzlichen Qualitätsprüfungen. Seit 2019 fallen dort keine Deponieabfälle mehr an. In Italien hat ein spezialisiertes Team von 15 Mitarbeitenden im Jahr 2024 Geräte aus mehreren Produktkategorien wiederaufbereitet und zu Preisen von 10 bis 30 Prozent unter Einzelhandelsniveau vermarktet. In Rumänien strebt Beko an, mehr als 75 Prozent der geeigneten Produkte wieder in den Nutzungskreislauf zurückzuführen und damit als Vorbild für die Skalierbarkeit zirkulärer Modelle zu dienen.

Branchenführende Anerkennung

Diese Initiativen sind Teil einer umfassenderen Nachhaltigkeitsstrategie, die Beko im Jahr 2026 den ersten Platz in der Household-Durables-Branche im Corporate Knights Global 100 eingebracht hat. Diese Auszeichnung, zusammen mit der höchsten Bewertung im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) im siebten Jahr in Folge sowie einer Goldmedaille von EcoVadis, unterstreicht, dass die Umweltleistungen des Unternehmens auf konsequentem, messbarem Handeln beruhen.

Zum Engagement des Unternehmens erklärt Akın Garzanlı, CEO von Beko Europe:

„Nachhaltigkeit ist seit Langem ein zentraler Bestandteil unseres Handelns bei Beko. Unser Weg wird von klaren, langfristigen Verpflichtungen geleitet, darunter unser Netto-Null-Ziel für 2050 sowie unsere Dekarbonisierungs-Roadmap bis 2030, die durch die Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde. Diese Verpflichtungen bestimmen, wie wir investieren, arbeiten und Innovation für die Zukunft gestalten. Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet das Geräte, die reparierbarer, ressourceneffizienter und langlebiger sind und Haushalten helfen, im Alltag nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.bekoeurope.com

Quelle: Beko