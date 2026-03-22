Falmec präsentiert sich erstmals auf der Herbstmesse im Kitchen Center Löhne

Der neue Showroom umfasst rund 170 m², deutlich mehr als die bisherige Fläche auf der area30 (ca. 140 m²). So können Produkte umfassender präsentiert und Inszenierungen für Fachbesucher optimiert werden.

Ganzjährige Schulungsplattform

Ein zentrales Element des neuen Standorts ist die ganzjährige Nutzung der Fläche für Schulungen, Trainings und Workshops. Damit reagiert Falmec auch auf die logistische Herausforderung, dass viele Kunden aus Nord- und Westdeutschland bisher einen weiten Anreiseweg nach Adelsdorf hatten. Löhne bietet nun eine zentrale, leicht erreichbare Plattform für Fachhandelspartner aus ganz Deutschland.



„Mit dem eigenen Showroom im Kitchen Center Löhne verbinden wir erstmals unseren Herbstmesseauftritt mit einer dauerhaften Schulungsplattform. Damit entsprechen wir den Wünschen unserer Handelspartner aus Nord- und Westdeutschland und schaffen die Möglichkeit, unsere Marke und Produkte noch umfassender zu präsentieren. Die neue Fläche bietet uns Flexibilität, Effizienz und die Chance, Falmec langfristig stärker in Deutschland zu positionieren,“ kommentiert Ahmet Haskic, Geschäftsleiter Falmec Deutschland.

Wirtschaftlich und strategisch sinnvoll

Der feste Showroom spart nicht nur die jährlichen Auf- und Abbaukosten eines temporären Messestandes, sondern bietet Falmec auch mehr Planungssicherheit und eine nachhaltige, ganzjährige Markenpräsenz. Die Kombination aus Messeauftritt im Herbst und dauerhaften Schulungsangeboten stärkt die Nähe zum Handel und ermöglicht einen kontinuierlichen Dialog mit Fachpartnern.



Adresse:

KitchenCenter Löhne

Oeynhausener Straße 65

32584 Löhne

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: Falmec