area30: Verlässlicher Anker im Küchenherbst – passgenaue Kommunikation und erfolgreiche Geschäfte

Die Fachmesse area30 steht jedes Jahr im September im Mittelpunkt der Community von Entscheidern, Netzwerkern und Influencern rund um Küche – und das nicht nur geografisch. Veranstalter Trendfairs (Fürth) bietet seit 2013 damit nicht nur eine hervorragend nachgefragte und für die Aussteller eminent wichtige Geschäftsplattform. Gerade in unruhigem wirtschaftlichem Fahrwasser bietet die Plattform Orientierung und die Möglichkeit zu strategischem Networking. Die einzigartige Bündelung relevanter Themen und aller Branchensegmente kommt sehr gut an – die eingehenden Buchungen für 2026, mit dabei selbstverständlich viele der seit über anderthalb Jahrzehnten treuen ‚Stammaussteller‘, unterstreichen dies erneut.

Das zuletzt mit rund 12.000 Experten aus Küchenstudios, dem Fachhandel, von Verbundgruppen, Projektanten, Objekteure, Architekten und dem Handwerk gut besuchte B2B-Event bietet im Küchenhotspot Ostwestfalen mit rund 180 Ausstellern und Marken die höchste Konzentration und Neuheitendichte für bestmögliche Geschäfte. Dank der erst kürzlich eingegangenen, langfristigen Partnerschaft des Messeveranstalters mit den Verbänden der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen (Herford) – darunter der Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie – wird dieses Netzwerk aus Industrie, dem Handel, Verbänden und Medien künftig noch schlagkräftiger.

Entscheider aus Deutschland, Europa aber auch aus Übersee finden auf der area30 vom 19. bis 24. September 2026 wieder alle denkbaren Ansprüche umfassend erfüllt – zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, im Herzen des wohl größten Branchenclusters Küche weltweit. Doch nicht nur gute Geschäfte auf und im Umfeld dieser Fachmesse, deren umfassende Services und enge Vernetzung zwischen Ausstellern und Besuchern sorgen für die seit Jahren anhaltende Erfolgsgeschichte: Viele der angebotenen Lösungen und Entwicklungen gehen weit über das aktuelle Tagesgeschäft hinaus und zeigen entscheidende Ansätze für ein zukünftig gewinnbringendes Bestehen im globalen Markt.

Auch deshalb unterstreicht Daniel Hörnes, Geschäftsführer der Quooker Deutschland GmbH, fast schon emotional: „Gerade in Zeiten des Wandels zeigt sich, welche Plattformen sich wirklich tragen. Die area30 bietet genau das: starke Netzwerke, Nähe zur Branche und eine Atmosphäre, die inspiriert. Insbesondere für die Fachbesucher: hier kann man sich treiben lassen und Neues erleben – das ist das innovative Fundament für ein erfolgreiches Endkundengeschäft in heutigen und zukünftigen Zeiten. Für Quooker ist die Messe weit mehr als nur eine Präsentationsfläche – sie ist Teil unserer Geschichte und wir sind stolz dabei zu sein.“ und Lasse Naber, Geschäftsführer Naber GmbH bekräftigt, „Trotz der Veränderungen im Messeumfeld bleibt für uns eines unverändert: Die area30 ist und bleibt unser Zuhause. Seit Anfang der Messe schätzen wir diese einzigartige Plattform, die uns nicht nur geschäftlich stärkt, sondern auch ein besonderes Gemeinschaftsgefühl vermittelt. Für Naber ist die area30 der zentrale Treffpunkt der Küchenbranche – und das soll auch so bleiben, dafür unterstützen wir.“

Der Fokus der diesjährigen Veranstaltung zielt auf nachhaltige Impulse, die einerseits den Fachhandel stärken und andererseits wirksame Kaufanreize bei Endverbrauchern setzen. Nicht zuletzt das gegenwärtig recht medienpräsente Thema KI bzw. AI steht zunehmend im Mittelpunkt von Vertrieb und Marketing der Aussteller sowie der area30 selbst, denn es bietet unzählige neue Absatzchancen bzw. Möglichkeiten für attraktive Kauferlebnisse rund um die Küche.

Unter den zahlreichen Marktführern und Innovatoren, die das Ausstellerportfolio 2026 bereichern, sind wiederum bekannte Namen: beispielsweise AKP, Amica, Ceasarstone, Grohe, Küchentreff, Hansgrohe, Häfele, Naber, Oranier, Plasmamade, Quooker, SHD, Strasser, Systemceram oder Vogt.

Für diese langjährigen Partner steht stellvertretend Nikolaus Fleischhacker, CEO bei Oranier: „Seit dem ersten Tag setzen wir auf die Teilnahme an der area30. Für uns ist diese Ordermesse ein wichtiger und zentraler Termin im Kalender, an dem wir unsere Neuheiten präsentieren und unsere Handelspartner treffen. Wir schätzen den September-Termin in Löhne als Branchentreffpunkt der Küchentechnik und freuen uns jedes Jahr aufs Neue drauf.“

Zahlreiche Neuaussteller und Rückkehrer – darunter Atlas Plan, Bertrandt, De’Longhi, Der Kreis, Granberg, Manz, Mirage Granito, Rempp Küchen, Wertgarantie und Zegotech – sind vom Konzept der area30 überzeugt und haben ihre Teilnahme für 2026 bereits zugesagt.

Im Kreis langjähriger Aussteller fand jüngst wieder der „Roundtable“ genannte Austausch mit dem Veranstalter statt. Hier informierte Trendfairs-Geschäftsführer Christopher Boss über die mit der Stadt Löhne unterzeichneten Verträge für 2026, die geplanten Besucher-Dienstleistungen wie Parkplatz-Shuttles oder Online-Registrierung, über neue variable Standkonzepte und die Positionierung mit fixem Hallenstandort sowie den zur dauerhaften Vor-Ort-Präsenz verfügbaren ‚cube30‘. Erklärtes Ziel aller Akteure bleibt, den Messestandort Löhne und die Küchenbranche zu stärken. Nicht zuletzt, deshalb ist die eingangs genannte Partnerschaft mit den unter der Dachmarke „die möbelindustrie“ vereinten Industrieverbänden ein ebenso wichtiger Baustein wie die Interaktionen mit den zahlreichen Hausausstellungen von Küchenmöbelherstellern und deren Zulieferern im ostwestfälischen Küchenherbst.

Gastgeber dieses wichtigen Austauschs in Siershahn war die Systemceram. Mit den Worten „Die große Bedeutung der area30 für unsere Branche hat sich erneut bestätigt. Für Systemceram ist sie die Leitmesse des Jahres. Hier kommen wir mit unseren langjährigen Partnern ins Gespräch und knüpfen neue Geschäftskontakte. Besonders schätzen wir die klare Fokussierung auf die Welt der Küchenausstattung, die Qualität der Begegnungen und die positive, lebendige Atmosphäre. Auch mit der Zahl der Besucher sind wir wieder sehr zufrieden. Der Messeauftritt war für uns ein voller Erfolg und zugleich ein starker Ansporn – die Teilnahme 2026 ist für uns gesetzt.“, gab dort Geschäftsführer Kevin Göbel stellvertretend für die Aktiven der area30-Community ein klares und zukunftsweisendes Statement.

Daten & Fakten

Produktgruppen

Abfallsysteme, Accessoires, Akustik, Arbeitsplatten, Armaturen, Badmöbel, Bänke, Dienstleistungen, Dunstabzüge, Elektrohausgeräte, Esszimmermöbel, Fachpresse, Hauswirtschaftsraum, Innenausbau, Institutionen / Verbände, Kooperationspartner, Küchenmöbel, Licht, Medien und Verlage, Möbel, Nischenrückwände, Outdoorküchen, Outdoormöbel, Smart Home, Software / IT, Spülen, Stühle, Tische, Zubehör, Zulieferer

Termin

19. bis 24. September 2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.area-30.de

Quelle:© 2026 trendfairs GmbH