50 Jahre im Einsatz: nora Kautschukböden im Gymnasium Süderelbe erfolgreich wiederaufbereitet statt erneuert

Der Belag vor der Behandlung

50 Jahre Beanspruchung machten eine umfassende Sanierung des Gebäudes notwendig – einschließlich einer Prüfung sämtlicher Bodenflächen. Die Aula stellte dabei eine ganz besondere Herausforderung dar. Durch die Festbestuhlung sind die Stühle in die Betondecke eingegossen und eine Neuverlegung des Bodens hätte eine aufwendige Demontage der kompletten Sitzreihen erfordert. Ein extrem hoher Zeitaufwand, zudem sehr kostenintensiv und mit dem Risiko verbunden, im Anschluss weniger Sitzplätze unterbringen zu können. Auf Empfehlung der nora Anwendungstechnik entschied man sich dafür, den bestehenden Belag durch eine Intensivreinigung aufzubereiten.

Intensive Reinigung des Bodens

Lebensdauer verlängern statt rausreißen

Selbst nach fünf Jahrzehnten im Dauereinsatz präsentierte sich der norament Belag in bemerkenswert gutem Zustand. „Der Noppenboden ist nach all den Jahren noch erstaunlich gut erhalten – es gibt kaum Abnutzungsspuren“, betont Baumanagerin Michaela Schuh von der GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH. Seine hohe Widerstandsfähigkeit und außergewöhnliche Langlebigkeit bewährten sich über Jahrzehnte im täglichen Schulbetrieb. Entsprechend überzeugend fiel auch das Ergebnis nach der Intensivreinigung aus. „Der Boden sieht fast wie neu aus. Man kann kaum glauben, dass er 50 Jahre alt ist“, ergänzt Schuh.

Erhalt der Sitzplätze – ein entscheidender Vorteil

Besonders wichtig für die Schule: Durch die Intensivreinigung des bestehenden Bodenbelags konnten Aufwand und Kosten im Vergleich zu einer Neuverlegung erheblich reduziert werden – bei gleichzeitigem Erhalt der vollen Kapazität der Aula. Ein praktischer Vorteil, der im Schulalltag von großer Bedeutung ist und letztlich auch GMH | Gebäudemanagement Hamburg überzeugte. Darüber hinaus wurden zusätzliche Bereiche des Gebäudes mit nora Kautschukbelägen ausgestattet.

Das Ergebnis: Die Aula des Gymnasiums Süderelbe zeigt eindrucksvoll, wie langlebige Qualität Ressourcen, Arbeit und Kosten spart – und sich über viele Jahrzehnte hinweg auszahlt.

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Quelle: Inferface